影／廣東虎門大橋呼吸般起伏！路過司機驚悚憶「以為是幻覺..」　官方回應了

▲虎門大橋。（圖／翻攝自廣東省公路建設公司）



記者邱茀濱／綜合報導

廣東虎門大橋今（5）日下午3時許，遭到強風吹襲，橋面呈波浪般起伏，交警隨即封閉大橋。影片顯示，橋面上下抖動時，許多車輛還在行駛，現場一位潘姓女士表示，當時就像開船一樣，感到頭暈害怕，一度以為出現了幻覺。

綜合陸媒報導，消息傳出後，廣東虎門大橋公司解釋稱，虎門大橋主橋受風速大影響，產生渦振，當地技術人員隨即對橋體進行檢查，初步了解到橋梁主體結構未受損，但具體原因仍待調查。據悉，虎門鎮5日風速為每小時21公里。

此外，虎門大橋橋樑專業人員表示，橋樑遇到特殊風況會晃動是正常的，一般遇到旋渦風橋面晃動比較大，後續也會根據檢測結果發布相關信息。大橋封閉後，仍有大量車輛湧入虎門威遠，交警在現場指揮疏導，將車輛分流到莞佛高速、沿江高速行駛。

▲虎門大橋晚間8時17分左右才停止抖動。（圖／翻攝沸點視頻截圖）



公開資料顯示，虎門大橋是廣東省珠江三角洲中部、橫跨珠江的懸索橋（吊橋），全長4,588公尺，距廣州約42公里，大橋跨越珠江出海口的虎門水道和蒲州水道，東連東莞市虎門鎮，西通廣州市南沙區，同時也是連接京珠高速公路和廣深高速公路的重要交通樞紐。

影片曝光後，不少網友驚呼「怎麼感覺大橋在呼吸」、「第一次看到橋這樣抖動，有點可怕」、「這個東西竟然是軟的」、「我的天啊！一定要排查清楚啊」、「這麼抖。。？？看著就嚇人」、「別和我說質量沒問題！！」、「太危險了」。

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