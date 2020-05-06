香港議員改誓詞被取消資格　梁頌恆和游蕙禎被裁定要還700萬薪資

▲梁頌恆、游蕙禎及姚松炎3人在宣誓過程中修改誓詞。



記者蔡紹堅／綜合報導

香港本土派成員、前立法會議員梁頌恆及游蕙禎2016年因在立法會宣誓時修改誓詞，被取消議員資格，被立法會行管會向兩人追討186萬港元（約716萬元新台幣）的薪資。香港法院5日審訊此案，梁頌恆及游蕙禎缺席審訊，也沒有提出抗辯及回應，被裁定敗訴，須支付行管會186萬元的薪資及相關訴訟費。

根據港媒報導，香港法院5日審理此案，梁頌恆及游蕙禎都沒有出庭，行管會方的律師表示，兩人曾在前年提交抗辯書，行管會要求兩人呈交抗辯理據等進一步資料，但沒有獲回覆；去年案件聆訊時，兩人都沒有出庭，之後也沒有解釋缺席理由，「梁頌恆及游蕙禎一直沒有積極抗辯。」

▼香港立法會議員梁頌恆、游蕙禎被取消議員資格，被裁定須交還薪資。（圖／路透社）



由於梁頌恆及游蕙禎都沒有出庭，司法常務官決定剔除兩人的抗辯，判決須向行管會交還186萬元的薪資，每人93萬元（約358萬元新台幣），其中83.4萬元為行管會預支的營運資金，9.5萬元為議員酬金。

對於上述判決，梁頌恆表示，他多年前已向立法會秘書處提出歸還所有擔任議員時購買的物資，但秘書處不肯收之餘，還要他自行搬走處理，然後追討營運資金，「政權亂搬龍門DQ議員在先，玩弄程序再行打壓在後，如果再白費心機應對，我就認為不合理了。」

梁頌恆提到，過去一年政權瘋狂壓逼香港人，法律屬性的手足早已筋疲力竭，最近也有不少有關手足案件纏身，實在不忍再浪費他們寶貴的休息時間去處理他這件不足掛齒的案件。

梁頌恆還說，93萬元的欠款方面，根據非正式統計，幾單官司下來他還欠法庭400多萬元（約1500萬元新台幣）訴訟費，所以立法會秘書處這位100萬不到的小債主，可能要排隊等等，「有許多人詢問是否需要金援，先謝過，時代革命尚未成功，各位可將精神金錢留給有需要的手足與改做的事。」