　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委謝衣鳳家人投資三大有線系統　被檢舉違反黨政軍條款

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼彰化三大有線電視（翻攝／GoogleMap)
▲彰化三大有線電視（翻攝／GoogleMap)

記者陳世昌／台北報導

彰化「三大有線電視」9年效期的經營執照5月即將到期並申請換照，但有民眾檢舉其大股東違反黨政軍投資媒體規定，NCC6日表示，其違規查證屬實，當事人雖已做出具體改善，但委員會決議以發給一年效期的臨時執照，要求其在2個月內提出股權結構改正制度化機制。

NCC發言人蕭祈宏表示，三大公司已依NCC要求提報服權結構改正情形到會，目前妹妹謝佩穎持股已全部出清，父親謝新隆持股本來就不多，2人合計持股0.63%已符合有線廣播電視法規定。

▲▼立法委員謝衣鳳。（圖／記者李毓康攝）
▲立法委員謝衣鳳今年1月當選後，其家族投資的三大有線電視被檢舉違反黨政軍條款。（圖／記者李毓康攝）

出身政治世家的謝衣鳳，母親鄭汝芬為前任立法委員、爺爺為已故彰化縣前立委謝言信，謝衣鳳也於今年1月11日當選立法委員選舉彰化縣第3選舉區立委。NCC表示，今年1月有民眾檢舉三大有線電視的董事長謝新隆、董事謝佩穎是謝衣鳳的父親、妹妹，涉違反有線電視法黨政軍不得投資、經營媒體相關規定。

特別的是，該民眾提出檢舉的日期是1月6日，當時還在競選期間，謝衣鳳還未當選，並沒有黨政軍違法情況，是等到她當選後才造成違法。

NCC表示，經查證確認三大有線系統在經營許可執照期間，其法人股東上層的2位自然人股東間接投資持股三大26.03%，且2人與選任公職人員謝衣鳳有二等親以內的親戚關係，依有廣法第10第2項規定，公職人員二等親內不得投資有線電視系統超過1%。

【截稿後更新】2020年5月7日13:19

謝衣鳳7日來函《ETtoday新聞雲》補充說明：

立委謝衣鳳表示，NCC這個決定是政治考量居多，雖然她未看到正式公文，但從NCC新聞稿可得知，「我父親與妹妹的股權已低於有廣法要求的1%，三大有線仍被刁難，可知其實蔡政府沒全心拚紓困，反而是對選舉超超前部署」。

ET快訊
獨／錢櫃大火北市懲處名單　消防副局長畢幼明10餘人在列
羅志祥神隱23天「現身買星巴克」！網目擊他帶行李箱：應該退房
6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…園長氣炸
韓粉大媽狂嗆罷韓志工：馬路不好嗎！　旁邊阿伯猛探頭…動作超有
300萬JAGUAR拍賣價剩9525元　竟藏一段悲傷愛情故事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％

立委謝衣鳳家人投資三大有線系統　被檢舉違反黨政軍條款

案件大塞車卻要求「3天內審核」　侯友宜喊話中央：系統必須穩定！

你符合擴大紓困的資格嗎？　掌握「3重點」即可入手1萬補助金

寶島通訊民調／5成5高雄市民支持罷韓、估82萬票「罷掉韓國瑜」

獨／錢櫃大火北市懲處名單下午公布　消防副局長畢幼明10餘人在列

紓困補助！彰化「超前部署」　申請最容易已通過500件

新台灣國策智庫民調／520前滿意度創新高！蔡英文74％、蘇貞昌68％

快訊／1萬元之亂！蘇貞昌﹑陳時中聯袂上火線　下午3時說明最新紓困方案

萬元急難紓困案人潮多　申辦程序簡化後桃園抱怨聲減少

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％

立委謝衣鳳家人投資三大有線系統　被檢舉違反黨政軍條款

案件大塞車卻要求「3天內審核」　侯友宜喊話中央：系統必須穩定！

你符合擴大紓困的資格嗎？　掌握「3重點」即可入手1萬補助金

寶島通訊民調／5成5高雄市民支持罷韓、估82萬票「罷掉韓國瑜」

獨／錢櫃大火北市懲處名單下午公布　消防副局長畢幼明10餘人在列

紓困補助！彰化「超前部署」　申請最容易已通過500件

新台灣國策智庫民調／520前滿意度創新高！蔡英文74％、蘇貞昌68％

快訊／1萬元之亂！蘇貞昌﹑陳時中聯袂上火線　下午3時說明最新紓困方案

萬元急難紓困案人潮多　申辦程序簡化後桃園抱怨聲減少

日本男生票選「女友貼心舉動」TOP5　第1名讓人回到初戀

紓困之亂》繁複程序換微薄補助，不熟標案的企業簡直無法存

美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

超級大黃蜂F/A-18E戰機　2021年正式加入美空軍藍天使小組

德馨離婚10年爆戀「清皇族後裔」！　名廚男友親揭「正藍旗」家世背景真相

東奧首批台將／林郁婷正常訓練　只缺以戰養戰機會

立委謝衣鳳家人投資三大有線系統　被檢舉違反黨政軍條款

案件大塞車卻要求「3天內審核」　侯友宜喊話中央：系統必須穩定！

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

政治熱門新聞

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

請領「萬元紓困金」帶身分證就好　不限人數到6月底

影／中尉排長輕生！家屬盼還原真相

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部務必簡化流程

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

罷韓志工籲投票…韓粉大媽森77：馬路不好嗎？

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

王鴻薇稱蔡英文「領導人」　國民黨回應了

快訊／加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：不用算！出示存簿就好

Wecare高雄立「拆不掉的罷韓看板」投影大樓外牆

退伍替代役爆要求睡太平間旁　藍委：打1985能解決嗎？

紓困簡化手續「3證明免帶」政府幫你查

更多熱門

相關新聞

「女大生遭輾爆頭」三立+TVBS罰80萬

「女大生遭輾爆頭」三立+TVBS罰80萬

NCC內容處簡任視察陳書銘表示，「求職面試遭輾斃」這則新聞各家電視台都有播出，處理方式也有很大不同，其中三立新聞播出詳細輾壓過程的畫面，且刻意重複多次，所以被處60萬元重罰；三立、TVBS這2家的畫面馬賽克範圍較小，相較其也有播出這則新聞的電視台則是以更大範圍的馬賽克處理。

台灣大5G資安維護計畫獲NCC許可

台灣大5G資安維護計畫獲NCC許可

游錫堃：盼5月底通過促轉會、NCC人事案

游錫堃：盼5月底通過促轉會、NCC人事案

新NCC委員面對中天換照、大陸OTT難題

新NCC委員面對中天換照、大陸OTT難題

快訊／行政院提名陳耀祥任NCC主委、楊翠任促轉會主委

快訊／行政院提名陳耀祥任NCC主委、楊翠任促轉會主委

關鍵字：

NCC媒體產業有線電視

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面