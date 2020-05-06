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擴大急難紓困補助受理首日　鄭文燦：從寬認定、爭取增加額度

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▲桃園市長鄭文燦針對擴大急難紓困補助案表示，已採取從寬認定態度，請各區公所以最短時間完成受理與查詢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦針對擴大急難紓困補助案表示，已採取從寬認定態度，請各區公所以最短時間完成受理與查詢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

政府推出「擴大急難救助紓困萬元補助案」，桃園市各區公所6日受理登記，但不少市民對於申請門檻仍有疑慮，甚至抱怨看得到吃不到；桃園市長鄭文燦表示，第一天詢問電話非常多，他已要求各區公所要從速、從簡與從寬認定；至於急難紓困補助案，依據申請進度若超過預定名額，會向中央爭取增加額度。

萬元急難救助紓困補助受理登記首日，各區公所湧進不少市民申請，鄭文燦主持防疫專案會議聽取各區公所匯報登記情況，其中包括桃園、中壢、八德、楊梅等區公所都有數百人洽詢與登記。

▲萬元急難紓困案補助受理申請首日，桃園區公所前擠滿欲申請市民。（圖／記者沈繼昌攝）

▲萬元急難紓困案補助受理申請首日，桃園區公所前擠滿欲申請市民。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，擴大急難紓困的方案受理首日，第一天詢問電話非常多，感謝各區公所同仁耐心，其中他已要求從速、從簡等原則大家很容易瞭解，從寬的部分，因為疫情帶來工作收入減少，政府以紓困補助協助，對於共同生活家戶，市府取從寬認定，當事人可以說明他的共同生活的家人有多少個，當然也可以提供戶籍謄本來說明。

鄭文燦說，倘若家戶的存摺沒辦法收集齊全，也可授權給市府同仁直接透過線上查詢財稅資料，各區公所社會課有辦理中低收入戶業務，有開放權限線上查詢，原則上會用最短工作時數完成，這次補助案推出過程有很多的地方還沒有完全建立標準，但這個標準很快就可建立起來，未來還會有一些特殊個案，請各區公所可以會同社工人員從寬認定，其次，申請登記者只要說明共同生活範圍，他要撫養的家人，要證明有親戚關係的，其次可以由社工人員協助認定，讓認定趕快完成。

倘若同一個戶籍卻住在不同的地方，若是兄弟可以同時申請嗎？

鄭文燦認為，這部分也有些彈性，坦白說，原來的說法是只能一戶有1個，但如果假設兩個人都是分開的且沒有共同生活，一樣都遇到困難，那是可以分開申請，這個精神是可以分開申請，以共同生活他要負擔，可能他在鄉下可能戶籍在同一戶，但他的戶籍地跟居住地可能不一樣，他認為紓困要從寬就是這個意思，必須要有耐心處理好，首日申請到目前為止，合格率還是很高的，但若是有不合格申請案，則要看看是什麼原因，必須要累積1至2天才會知道。

▲鄭文燦針對擴大急難紓困補助案是否有上限提出解釋。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦針對擴大急難紓困補助案是否有上限提出解釋。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，市長曾說急難紓困補助案最高上限是1億3600萬元，若申請人數超過此數，是否會增加？

鄭文燦強調，針對擴大急難紓困的金額，中央是已撥付給桃園市府1億2千6百萬元，連同原本的1千萬元，一共是1億3千6百萬元，這個金額可以支持超過1萬人，但若金額不夠，衛福部表示可依照核實申請，原則上根據申請的進度來爭取增加額度，以首日受理登記來看，申請過關的已經超過了將近2千人，這個部分應該會有所增加。

►「即日起，我退出老化黨。」

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