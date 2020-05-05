陳時中投書法國《世界報》　陸駐法使館抗議：台灣不是一個國家

▲陳時中4月底投書法國《世界報》，分享台灣經驗並獲得刊登，該文目前仍於網站上公開。（圖／翻攝自世界報網站）

記者陳政錄／綜合報導

台灣防疫經驗獲得國際肯定，法國《世界報》就於4月底，刊登我衛福部長陳時中的投書，分享台灣公衛經驗，內文並提及WHO應讓台灣參加。對此，中國大陸駐法使館今天發表聲明抗議，強調該文有兩點「與事實不符」，認為此舉是鼓吹台獨、嚴重誤導法國民眾。

據了解，陳時中以《台灣富有公共衛生經驗》投書法媒《世界報》，該報自1944年創刊以來，現為法國第二大全國性日報，海外銷售量排名第一，在法語地區有顯著影響力。





▲中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

陳時中在文內除了分享台灣的公共衛生經驗，跟在此次疫情中的應對外，也表達台灣在世界防疫上的重要性，要求WHO能讓台灣參與其會議、活動和組織，認為「台灣的權利不應被剝奪。」

但大陸駐法使館發言人指出，台灣不是一個「國家」，而是中國不可分割的一部分。一個中國原則是包括法國在內的國際社會普遍共識，和公認的國際法和國際關係準則，並稱世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構。

因此，陸方認為，文中把台灣稱為「國家」，違背了一個中國原則，是鼓吹「台獨」，嚴重誤導法國民眾。

該使館發言人繼續說，第二，台灣雖非世衛組織成員，但根據中方同世衛組織達成的安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織專家可赴台灣地區進行考察或提供援助，台灣地區能夠及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息，台灣地區發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向世衛組織通報。由此可見，台灣地區與世衛組織的技術合作不存在障礙，台灣地區並未被排除在世衛組織全球防疫體系之外。

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