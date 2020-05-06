看不滿台灣總被排擠！美參議員促川普「成立新的衛生組織」尬掉WHO

▲柯頓認為美國應該創新的衛生組織。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新冠肺炎疫情擴張，世界衛生大會（WHA）將於18日展開，但外界仍有聲音認為世界衛生組織（WHO）數據本就不夠清晰，甚至對於疫情的處理也不妥當，美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）就呼籲，若世界衛生組織無法讓疫情更加透明，或盡到該有的責任，那麼美國就應該帶領世界回到正軌，甚至創立新的國際衛生組織。

綜合外媒報導，受到疫情影響WHA的18日會議將以視訊方式進行，但日前各國對於WHO的不滿尚未止息，美國總統川普更曾公開的表示「因為中國隱匿病情，導致大家錯失黃金防疫期，而WHO更是包庇」，然而不僅川普，就連多位共和黨籍的參議員同樣不滿，其中柯頓在接受《福斯新聞》訪問強調，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與他的團隊應該要離開WHO，且刻不容緩。

柯頓也表示，既然WHO無法給予全球透明的資訊與盡責，那麼美國應該要帶領大家，甚至成立新的國際組織。而面對WHO將台灣排除之外，柯頓也提到，台灣的防疫成果相當好，卻無法在初期分享，只因為中國不允許WHO跟台灣合作，明顯就是政治操作，令人難以接受。

▲川普指責WHO被認為可能是想轉移外界注意。

另一方面，民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）表示，將調查川普在疫情爆發初期與WHO的往來交涉情況，因為在疫情初期至少有17名美國官員與WHO的人聯繫，並將資訊帶給川普政府，然而川普直到WHO將疫情升為緊急事件後的43天才採取行動，很可能是要轉移外界對於他緩慢行動的注意力。