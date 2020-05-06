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川普控武漢實驗室洩毒　WHO駐中代表要大家「相信中國」

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▲WHO駐中國代表高力（Gauden Galea）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO駐中國代表高力（Gauden Galea）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

新型冠狀病毒的來源，在近日繼續引發中美兩國爭論，面對美國總統川普指證歷歷，世界衛生組織（WHO）駐中國代表高力（Gauden Galea）在接受大陸官媒《新華社》專訪時，表示當前證據表明，病毒源於自然界，非人為操縱或合成，他並呼籲外界應相信中國進行新冠病毒動物來源研究的能力。

據了解，自川普再度拋出「病毒來自武漢實驗室」一說以來，中美角力和關係持續僵化，雙方不只外交官員言論互駁，美國傳染病專家Anthony Fauci、WHO官員等也紛紛發表看法，而陸方也盼能藉此消除不利言論。

▲▼武漢P4實驗室。（圖／CFP）

▲武漢P4實驗室在新冠肺炎疫情期間一直受到高度關注。（圖／CFP）

高力在大陸官媒採訪時，首先提到今年2月，WHO和中國共同確定了關於新冠病毒需進一步研究的知識領域，包括病毒的動物來源問題，中國針對這些問題的研究，對於將來要預防類似傳染病的暴發至關重要。

他進一步表示，目前，所有可獲得的證據表明，該病毒源於自然界，並非人為操縱或合成。 「許多研究人員已經在研究該病毒的基因組特徵，並發現了不支持該病毒來源於實驗室的證據。」

因此，面對川普等西方國家領袖，質疑中國隱匿疫情，或病毒來自武漢實驗室，高力回應，1月3日起，WHO和中國就疫情程度，依規定向國際社會進行詳盡通報；同時，他積極評價中方為研發新冠肺炎疫苗和相關療法所做的努力。

高力指出，世衛組織將繼續就應對新冠肺炎疫情與中國密切合作，並與中國一同推進包括兒童常規疫苗接種、慢性疾病照護在內的其他重要健康議題。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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