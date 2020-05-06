陳建仁主持最後一次會議　總統府人權諮詢委員會519終止運作

▲總統府人權諮詢委員會最後一次會議。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府6日下午召開「總統府人權諮詢委員會第39次委員會議」，這也是召集人、副總統陳建仁最後一次主持會議。他在致詞時說，該委員會將在今年5月19日終止運作，期許未來監察院國家人權委員會能不負眾望，確實發揮人權保障的功能。

根據《監察院國家人權委員會組織法》，於今年5月1日正式施行，總統蔡英文已核定總統府人權諮詢委員會在第14任總統任期屆滿前，也就是今年5月19日終止運作。

由於520總統就職將至，陳建仁的任期也進入尾聲，過去這段期間，擔任「總統府人權諮詢委員會」召集人，6日下午舉行最後一次會議格外具有意義。接下來，「國家人權委員會」將在監察院舉行，屆時預計由盛傳接掌監察院長的總統府秘書長陳菊主持會議。

陳建仁表示，他特別感謝所有委員無私的奉獻與付出，尤其在他擔任委員會召集人的4年裡，看到大家為了提升我國人權水準，接軌國際人權體系所做的一切努力，都讓他深受感動，也讓他有很多的學習跟成長。

陳建仁表示，在去年的世界人權日，立法院三讀通過設置監察院國家人權委員會相關法案，讓台灣終於有了自己的國家人權委員會，「委員們長期的關注、研議與努力催生，絕對功不可沒，雖然委員會在此告一段落，但是對於人權實現的追求與精進，卻是永無止境」。

總統府人權諮詢委員會運作迄今，正是我國人權大躍進的10年，期間除將9大核心人權公約中之《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》（合稱《兩公約》）、《消除對婦女一切形式歧視公約》、《兒童權利公約》、《身心障礙者權利公約》等5部人權公約國內法化，參酌聯合國相關人權條約機構作法，定期提交各該公約之國家報告、舉行國際審查外，亦積極接軌國際人權標準，落實人權保障，具體實現人權立國的目標。