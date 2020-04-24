陳建仁曝當初SARS失控原因：中央與地方不同調

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

全球目前正受到新冠肺炎肆虐，不過17年前，台灣這時候也在對抗SARS，而今天更是台北市和平醫院宣布封院17周年。對此，副總統陳建仁24日在臉書點出，SARS當年在台灣會失控，關鍵就是中央與地方機關溝通上未盡通暢，以至於無法統一步調、齊心協力抗疫。

陳建仁指出，2003年4月24日，在缺乏配套措施的情況下，台北市政府無預警地宣布和平醫院封院，上千名醫護人員、病患、家屬以及不少中午進醫院上廁所的計程車司機，突然被強制禁閉在醫院中，「我依稀記得，當時有人趁隙跳窗逃出，有許多醫護人員舉白布條抗議，也有病患在院內上吊自殺，場面相當混亂」。

「恐慌不只在醫院內蔓延，經由媒體的大篇幅報導，也讓全國人民都身陷恐懼之中」。陳建仁表示，和平醫院封院近兩週的時間中，共造成員工57人感染、7人死亡；院內民眾97人感染、24人死亡，其中1人自殺，疫情蔓延全台，這不僅是當年台灣SARS疫情擴散的轉折點，也是921大地震後另一場台灣的「世紀災難」。

陳建仁認為，當年SARS疫情的失控，除了因為當時台灣醫藥衛生體系長期重醫療輕公衛、醫院感染管制與醫護人員訓練未充分落實、傳染病防治法規未能因時制宜修訂並加以貫徹、缺乏緊急應變計劃、民眾公共衛生與防疫觀念不足之外；更重要的是，「當年中央與地方機關在橫向及縱向溝通上未盡通暢，以至於無法統一步調、齊心協力完成抗SARS的工作」。

陳建仁表示，經過SARS疫情的教訓後，當年擔任衛生署長的他，開始積極進行醫療健保與公衛防疫體系的重建，不但大幅修正《傳染病防治法》，推動衛生行政的組織再造與效能提昇，強化社區動員能力與民眾健康自主管理，並且增進國際衛生合作、加強醫藥科技研發。

陳建仁說，在歷任衛生署長及衛福部長的接續努力下，終於讓台灣的防疫體系更為健全，更能應付突如其來的各項疫病危機。

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