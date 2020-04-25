陳建仁視訊分享台灣模式　美國母校及AIT讚：世界最佳

▲陳建仁與霍普金斯大學、酈英傑視訊會議。（圖／翻攝總統府Flickr，下同）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎肆虐全球之際，多國也看到台灣的防疫能力。副總統陳建仁24日晚間，透過視訊與美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)院長馬侃希（Ellen J. MacKenzie）及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑，分享「台灣模式」的防疫與紓困經驗；而酈英傑就盛讚，台灣模式是世界上最有效的模式，也是民主制度的產物。

陳建仁以「台灣典範：因應新型冠狀病毒疫情」為題發表談話。他提到，台灣自去年底得知武漢出現非典型肺炎病例後，立刻發送電郵通報世衛及中國疾病預防控制中心，而由於SARS與H1N1的經驗，政府也逐步強化邊境檢疫與管制，包括武漢包機、居家檢疫14天、限制外籍人士入境、迅速發布旅遊疫情警示及成立中央流行疫情指揮中心等措施。

陳建仁表示，居家檢疫措施搭配了防疫旅館與「電子圍籬智慧監控系統」，後者可追蹤檢疫或隔離者的位置及健康狀況；而入境旅客，也得在登機前確認健康狀況、訂妥防疫旅館、登機檢疫和填寫旅客入境健康聲明、手機發送居家檢疫通知、機場和居家隔離期間的發燒篩檢和症狀確認、指定搭乘防疫計程車或租賃車。

陳建仁指出，在國內防疫上，成立「口罩國家隊」，整合73家廠商的原料、機器和生產線，建置了2條口罩生產線，目前台灣日產能已達1600萬片，同時也推出口罩實名制，避免口罩分配不均；而指揮中心採用社交距離，建議人與人之間保持一定距離。

陳建仁強調，台灣不僅和歐美國家合作研發快篩試劑、抗病毒藥劑以及疫苗，更展現「台灣不但能幫忙而且正在幫忙」的人道精神，捐贈防疫物資給歐美、日及邦交國。而針對經濟，政府注入新台幣1兆500億元來防疫、紓困和振興經濟；支出著重移緩濟急，增加政府投資與採購，擴大內需；另也協助民間加速投資，並維持匯市穩定與股市動能。

對此，馬侃希肯定陳建仁身為該學院的畢業生，擁有流行病學及人類遺傳學的博士學位，能善用其公共衛生的專業，協助政府對抗SARS與新冠肺炎，貢獻良多；酈英傑則盛讚台灣處理新冠病毒的「台灣模式」，已成為全球國家學習的典範，是世界上最有效的模式，也是民主制度的產物。

▲視訊畫面中的人為酈英傑。（圖／翻攝總統府Flickr）

其他人也看了這些...

►敦睦艦隊染疫+1 磐石艦軍人確診 新冠肺炎累積428例

►解藥無效？WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗 張上淳回應了

►海軍召回選台中一中…商圈、家長恐慌 陳時中坦言：選在學校確實不恰當

更多熱門新聞...

►韓國瑜要對醫護人員普篩 「隔壁的市長」黃偉哲：請交給專業

►蘇貞昌：不會封城、以指揮中心為準並全國一致

►蘇貞昌：目前無計畫取消五一連假 「除非突然發生疫情大爆炸」