　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆地標「迴車塔」一夜變色！慘遭塗鴉　網罵翻：太歲頭上動土真夭壽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非 網罵翻：太歲頭上動土夭壽。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非，網罵翻：太歲頭上動土夭壽。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團，下同）

記者郭世賢／基隆報導

通往基隆Keelung地標虎仔山觀景台的華興街，因車輛會隨著車道，不斷迴旋爬升，有著「迴車塔」的稱號，極富盛名；不料，5日一夕之間面目全非，下坡整個路段邊坡幾乎全都被塗鴨，連消防栓也無法倖免於難，被油漆噴得滿滿的，景觀全毀。經民眾舉報警方已到場蒐證，並調監視錄影追查。

6日有網友把「迴車塔」被塗鴨的狀況照片PO到《基隆人大小事》臉書社團，引發公憤，網友批評「畫的有夠醜」，也有民眾大罵「真夭壽」，批評塗鴨客破壞電影拍攝聖地，真是太歲頭上動土！

虎仔山「迴車塔」白色水泥封住邊坡，構造構造有如一般立體停車場，車輛迴旋爬升，一出隧道就能遠眺西岸碼頭、虎仔山等，因為地形所形成的特殊地景，外地人對迴車塔多覺得很神秘，有不少電影、電視劇都來取景拍照，已故藝人豬哥亮也曾來拍攝取鏡，「華興街上山替代道路迴車塔」也是中山區居民上下虎仔山捷徑，讓人卻感到非常新奇。

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非 網罵翻：太歲頭上動土夭壽。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非。

基隆市中山區屬山坡地，機車、汽車則必須從健民街、通仁街繞路上虎仔山， 1994年東帝士集團打算在虎仔山蓋「大船入港」百億建案，為讓住戶快速上下山，申請興建「迴車塔」300公尺長道路，因順著山勢以螺旋狀構造克服高低落差，上行繞16個彎，下行則繞12個彎，5層樓高建物。後由麗寶集團接收產權，96年在虎仔山興建「基隆第一景」社區，迴車塔便成了交通要道及基隆地景。

基隆市警局第四分局中山派出所長黃杰超說，警方接獲里長通報後，已到場蒐證展開追查，認定塗鴨客行為已涉及毀損。呼籲民眾如有發現塗鴨者是誰，或有行車記錄器，請提供警方偵辦。

「美麗最大的祕密」

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非 網罵翻：太歲頭上動土夭壽。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非 網罵翻：太歲頭上動土夭壽。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非 網罵翻：太歲頭上動土夭壽。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非 網罵翻：太歲頭上動土夭壽。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

ET快訊
養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」
快訊／狠虐單親打工17歲弟！狂射BB彈逼吃屎　詹姓主嫌羈押禁
人夫吃壯陽藥「碰撞」情婦3hr..隔天暴斃死在床上！元配還安
加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：出示存簿就好
紓困申請簡化手續公布！「3證明免帶」政府幫查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小貨車停路邊「酒駕騎士追撞亡」　車輪越白線…駕駛衰陷官司

基隆地標「迴車塔」一夜變色！慘遭塗鴉　網罵翻：太歲頭上動土真夭壽

男友從背後環抱撫摸胸部…美籍男盜傳酒吧女「性生活影照」下場曝！

羅東「星聲代KTV」縱容少年深夜聚集　屢勸不聽！法官硬了「停業10天」

已婚老闆狂追：養妳～補習班女師無奈「翻白眼」冷處理！卻遭闆娘告上法庭

快訊／狠虐單親打工17歲弟！狂射BB彈逼吃屎　3嫌均羈押禁見

法務部擬修精神病犯監護處分　採不限時限延長治療到好為止

「電梯是私人用」住戶要外送員爬10樓　雙方爆衝突畫面曝！

板橋惡房客拖欠租金走人　房東清出7車垃圾！竟遭嗆「去報警啊」

改裝幼童車被罰到怕！舊車換新牌躲稽查　新北警一眼揭穿爛把戲

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

小貨車停路邊「酒駕騎士追撞亡」　車輪越白線…駕駛衰陷官司

基隆地標「迴車塔」一夜變色！慘遭塗鴉　網罵翻：太歲頭上動土真夭壽

男友從背後環抱撫摸胸部…美籍男盜傳酒吧女「性生活影照」下場曝！

羅東「星聲代KTV」縱容少年深夜聚集　屢勸不聽！法官硬了「停業10天」

已婚老闆狂追：養妳～補習班女師無奈「翻白眼」冷處理！卻遭闆娘告上法庭

快訊／狠虐單親打工17歲弟！狂射BB彈逼吃屎　3嫌均羈押禁見

法務部擬修精神病犯監護處分　採不限時限延長治療到好為止

「電梯是私人用」住戶要外送員爬10樓　雙方爆衝突畫面曝！

板橋惡房客拖欠租金走人　房東清出7車垃圾！竟遭嗆「去報警啊」

改裝幼童車被罰到怕！舊車換新牌躲稽查　新北警一眼揭穿爛把戲

中職二軍／朱祥麟3分砲追分未果　味全10連勝失利

民眾紓困辦理踢鐵板　雲林縣長疾呼「無證件者簽具切結」

邊吃邊看火車！宜蘭高空鐵板燒　烤龍蝦＋濃郁起司醬超罪惡

就算不會爆管也不敢買！　網曝「2樓四大缺陷」：優點只有便宜

韋禮安要來了！現身《集合吧！ET星友會》和喵星人唱給你聽

鹹水雞必點「Q脆食材」超多人不愛！外形逼退一票人　賣家坦言：我不敢吃

投票日倒數韓國瑜動作不斷！苗博雅：流氓戰略沒用

防疫口罩空運需求夯　捷迅第一季每股賺1.1元翻倍成長

硬漢爺爺堅決不養貓！　捧「手掌大寶寶」2小時想名字

5月第3度現蹤！美軍B-1B轟炸機現台灣東北方海域

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

名醫家5命火！網謠傳「行動電源引起」　消防局回應了

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

猛踹4歲兒、丟馬路撞頭亡　狠父殺人罪起訴

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

遭台語歌后爆「勸誘輕生」　她怒告結果揭曉

即／內湖某大樓驚見男屍！腹部明顯刀傷血流一地

新莊居檢男猝死　兒曝：身體差又都不看病

二寶媽產後憂鬱　「肋骨斷、肝出血」活活打死親生兒

更多熱門

相關新聞

「基隆首例新冠肺炎住某社區」　PO假訊息代價1.5萬

「基隆首例新冠肺炎住某社區」　PO假訊息代價1.5萬

基隆3月間出現首名確診病例時，有民眾憑自己臆測未經查證下，在LINE群組亂PO確診病例出現基隆市某社區，引起民眾恐慌，對該社區居民造成傷害。基隆地檢署指揮警方立即逮到PO文的楊姓婦人，近日再找到首PO的陳姓婦人，基隆地檢署緩起訴處分，但須支付國庫1萬5000元緩起訴處分金及PO法規宣傳文30人以上。

基隆水電工嗆當鄭捷第二　籌無5萬保金被聲押

基隆水電工嗆當鄭捷第二　籌無5萬保金被聲押

基隆男臉書預告「鄭捷第二」要殺人

基隆男臉書預告「鄭捷第二」要殺人

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

國中會考強烈大反彈

國中會考強烈大反彈

關鍵字：

基隆虎仔山迴車塔塗鴉

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面