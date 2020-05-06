基隆地標「迴車塔」一夜變色！慘遭塗鴉　網罵翻：太歲頭上動土真夭壽

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非，網罵翻：太歲頭上動土夭壽。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團，下同）

記者郭世賢／基隆報導

通往基隆Keelung地標虎仔山觀景台的華興街，因車輛會隨著車道，不斷迴旋爬升，有著「迴車塔」的稱號，極富盛名；不料，5日一夕之間面目全非，下坡整個路段邊坡幾乎全都被塗鴨，連消防栓也無法倖免於難，被油漆噴得滿滿的，景觀全毀。經民眾舉報警方已到場蒐證，並調監視錄影追查。

6日有網友把「迴車塔」被塗鴨的狀況照片PO到《基隆人大小事》臉書社團，引發公憤，網友批評「畫的有夠醜」，也有民眾大罵「真夭壽」，批評塗鴨客破壞電影拍攝聖地，真是太歲頭上動土！

虎仔山「迴車塔」白色水泥封住邊坡，構造構造有如一般立體停車場，車輛迴旋爬升，一出隧道就能遠眺西岸碼頭、虎仔山等，因為地形所形成的特殊地景，外地人對迴車塔多覺得很神秘，有不少電影、電視劇都來取景拍照，已故藝人豬哥亮也曾來拍攝取鏡，「華興街上山替代道路迴車塔」也是中山區居民上下虎仔山捷徑，讓人卻感到非常新奇。

▲ 基隆通虎仔山地標「迴車塔」慘遭塗鴉面目全非。

基隆市中山區屬山坡地，機車、汽車則必須從健民街、通仁街繞路上虎仔山， 1994年東帝士集團打算在虎仔山蓋「大船入港」百億建案，為讓住戶快速上下山，申請興建「迴車塔」300公尺長道路，因順著山勢以螺旋狀構造克服高低落差，上行繞16個彎，下行則繞12個彎，5層樓高建物。後由麗寶集團接收產權，96年在虎仔山興建「基隆第一景」社區，迴車塔便成了交通要道及基隆地景。

基隆市警局第四分局中山派出所長黃杰超說，警方接獲里長通報後，已到場蒐證展開追查，認定塗鴨客行為已涉及毀損。呼籲民眾如有發現塗鴨者是誰，或有行車記錄器，請提供警方偵辦。

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