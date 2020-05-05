逮捕畫面曝！臉書預告「鄭捷第二」　亮刀說「不好意思」基隆暴躁男被抓

記者郭世賢／基隆報導

日前新店一起隨機殺人案件引起社會恐慌，沒想到事隔沒多久，臉書社團《基隆人大小事》稍早網友5日下午貼文表示，請大家特別注意，基隆一名男子因與老婆發生爭執，持刀在街上遊走，甚至發文預告，「等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了！」讓民眾見狀相當害怕。基隆警3小時內找到男子，媒體拍攝過程中被嗆聲「拍什麼！」企圖衝向要打人，隨即被警方攔下。

▲ 基隆男臉書預告「鄭捷第二」要殺人。（圖／記翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

貼文中一名男子發文寫道，「我老婆都不理我…很痛苦也不跟我好好談好好說啊…等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了！」還附上一張未拆封的西瓜刀照片。

這名男子在PO出預告文章後，隨即又PO出自己拿著刀在街上遊走的畫面，並寫道，「要開始了！！遊戲開始」，讓不少民眾見狀相當恐慌，紛紛轉發至各大群組，並提醒周遭親友小心注意。

基隆警方接獲報案後，立刻派員調查，隨後也順利逮捕該名男子，目前已被帶回了解中，男子疑似精神情緒不佳，在網路上發表不當言論，而後續的詳細情形，仍有待調查釐清。

「美麗最大的祕密」

▲ 媒體拍攝過程中，基隆男嗆聲「拍什麼！」企圖衝向要打人，隨即被警方攔下。（圖／記者郭世賢翻攝）