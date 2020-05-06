基隆水電工PO文嗆當「鄭捷第二」原因曝　籌無5萬保金被聲押

記者郭世賢、葉國吏／基隆、綜合報導

基隆一名男子因與老婆發生爭執，持刀在街上遊走，甚至發文預告，「等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了！」讓民眾見狀相當害怕報警。基隆警1小時內找到男子將他逮捕。基隆地檢署晚間複訊後以涉犯刑法151條恐嚇公眾安全罪嫌，諭知5萬元交保，並要求他交保後，要去精神科看醫生診治。但他籌不出錢，深夜11時許改以有逃亡之虞向法院聲請羈押。

▲ 基隆男臉書預告「鄭捷第二」要殺人。（圖／記翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）



臉書社團《基隆人大小事》一位網友貼文透露，臉書社團《基隆人大小事》「我老婆都不理我…很痛苦也不跟我好好談好好說啊…等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了！」還附上一張未拆封的西瓜刀照片。

這名男子在PO出預告文章後，隨即又PO出自己拿著刀在街上遊走的畫面，並寫道，「要開始了！！遊戲開始」，讓不少民眾見狀相當恐慌，紛紛轉發至各大群組，並提醒周遭親友小心注意。基隆警方接獲報案後，立刻派員調查，隨後也順利逮捕該名男子。

▲媒體拍攝過程中，基隆男嗆聲「拍什麼！」企圖衝向要打人，隨即被警方攔下。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據《自由時報》報導，該男表示PO文是因為與女友吵架，想吸引女友注意，酒後欠缺考慮才這樣做。隨後他也在臉書上刪除原本的貼文，並PO文道歉，但警方已截圖蒐證完成，並在他的機車行李箱找到西瓜刀，訊後將他涉犯刑法151條恐嚇公眾安全罪送辦。

檢警調查，從事水電工作的男網友，平日靠打零工維生，酒後常情緒失控，不僅有酒駕前科，去年酒後還兩度與同僚發生糾紛，其中一次險些持刀殺死對方，但沒有喝酒，精神狀況穩定，因此諭知他5萬交保，並要求交保後，要去精神科看醫生診治。