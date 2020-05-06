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潘新傳競選民進黨台南市黨部主委文宣出爐！　5大訴求爭取認同共創高峰

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▲潘新傳懇請黨員同志，在5月24日的主委選舉能給他一個機會，讓他可以為民進黨做的更多，全力服務黨員，回報黨員期許。（圖／記者林悅翻攝）

▲潘新傳懇請黨員同志，在5月24日的主委選舉能給他一個機會，讓他可以為民進黨做的更多，全力服務黨員，回報黨員期許。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部主委參選人潘新傳推出首波文宣，內容溫情訴說投身民主運動31年的心路歷程，並提出民進黨勝選後的省思，以及5大政見盼爭取黨員支持，攜手共創民進黨高峰。

潘新傳表示，民進黨政黨票的衰退是一大危機，未來將結合社會力與政治力鞏固民進黨的組織，除選舉時團結成為勝選關鍵外，平時市黨部更要照顧黨員、服務黨員，譲民進黨成為黨員最溫暖的家，成為充滿希望跟愛的政黨。

潘新傳投身民主運動31年，從文宣中包含蔡英文總統、賴清德準副總統、黃偉哲市長等人的推薦合照，可看出潘新傳長期投身民主政治、輔選的經歷豐富，潘新傳表示，和所有長期共同奮鬥的民主老兵們一樣，因為走過，才知道民主的得來不易，更需要珍惜並永續傳承，團結面對未來更多艱巨的挑戰。

潘新傳向黨員報告五大政見：（1）結合中央與地方執政，中央有心、地方有力，打造綠色進步新台南；（2）積極建立37區主任、婦女部、百工百業後援會，讓黨部成為政治力與社會力的交流平台；（3）定期舉辦黨員聯誼，增進黨員情誼與向心力，打造最團結的黨部；（4）加強關懷與照顧資深老黨員，老黨員為民進黨奉獻一生，黨部更要成為民主老兵們最溫暖的家；（5）擴大青年參與，展開世代對談，成立青年與網路部門，讓守護台灣的民主香火代代傳承。

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