病毒研究「重大突破」前夕…華裔科學家身中多槍死亡　兇手身分曝光！

▲ 劉彬在住處遭槍殺，生前研究新冠病毒即將有重大突破。（圖／翻攝自匹茲堡大學醫學院網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國匹茲堡大學醫學院華裔助理教授劉彬（Bing Liu，音譯）致力於研究新冠病毒，即將取得重大突破，未料上周末遭人槍殺，陳屍家中。當地警方指出，兇手為46歲華裔男子顧浩（Hao Gu，音譯），被發現時已經自殺身亡，確切殺人動機還有待調查。

《每日郵報》報導，37歲的劉彬2日下午獨自待在賓州羅斯鎮（Ross Township）的家中時，顧浩持槍自一扇未上鎖的門進入屋內，開槍擊中劉彬的頭部、頸部及軀幹，導致劉彬重傷身亡。顧浩犯案後則回到自己停在90公尺外的車上，舉槍自盡。

根據《匹茲堡郵報》，劉彬和妻子沒有孩子，且案發時妻子並不在家。當地KDKA電視台指出，劉彬家中沒有物品遭竊，這起案件對公眾並無危險。警方透露，顧浩和劉彬本就互相認識，但未詳細說明兩人的關係，犯案動機也還在調查。

劉彬任職的部門發表悼文寫道，「劉彬即將在研究SARS-CoV-2的感染機制和併發症上取得重大發現。我們將努力完成他未竟之研究，以向他的科學成就致敬。」

劉彬擁有新加坡國立大學電腦科學學士與博士學位，接著於卡內基梅隆大學從事博士後研究，6年前加入匹茲堡大學醫學中心，合著一本書籍和30多篇論文。聲明指出，他不僅是年輕又高產的學者，也是一名良師益友。

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