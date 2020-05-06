地方政府想刪1968熱點！陳時中「有條件」支持調整

▲為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部升級高公局1968 APP，新增人潮警示功能，但上路至今爭議不斷，五一連假就有許多熱門景點未被納入，今日傳出有縣市長希望刪除部分熱點。中央流行疫情指揮中心表示，若地方政府希望調整1968，調整方向沒有違背相關防疫指引的話，指揮中心都會支持。

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交通部上午召集相關會議，觀光局彙整地方政府意見後，建議共刪除72個熱點，但也建議增加西門町、烏來老街、清水地熱、饒河夜市、十分瀑布、角板山、大坑風景區、八卦山大佛、中台禪寺等31個熱點。

據了解，鄰近的熱點有重複部分，各縣市共會刪掉22個，苗栗縣 、金門縣、連江縣及澎湖縣等4個縣政府對於熱點表示無意見，但台南市政府轄內部分，該府建議全數刪除，高雄市政府則表示要5月6日開會研議後才能提供。

交通部次長黃玉霖表示，1968 APP整體建置都是全力配合中央流行疫情指揮中心指示，但這個功能規劃在疫情結束之後就會下架，如果外界認為有需要，會再進一步研議。

指揮中心指揮官陳時中表示，相關措施調整都是各部會主管權限，若有問指揮中心，將會提供相關意見並給予指引，未來若要根據地方政府建議調整，實際上沒有違背指揮中心指引的話，指揮中心都會贊成調整。

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