客人送2片「國際品牌聯名口罩」她嗨翻！全球第一款時尚炸　網羨慕：好高檔

▲好時尚的口罩！（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

在口罩國家隊的努力下，經濟部喊出5月中將達到1800萬片的日產量，網路上也常看到網友們分享各式各樣的繽紛口罩。有女網友日前貼出一張「超強聯名款」的口罩，時尚的外型讓其他人好生羨慕，直喊「好高檔」、「你好幸運」。

「終於有好運！」一名女網友在臉書口罩交流社團中發文分享特殊色口罩，只見圖中的口罩有著藍綠色的邊和掛耳，主視覺則是深淺兩種紫色，上頭還印有巴黎鐵塔等花紋，讓她看了好激動。原PO表示，好心的客人看她很喜歡，就拿了2片送給她，讓她直呼「好開心啊！」

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貼文一出，網友們激動表示羨慕，「超級幸運！」、「好漂亮喔」、「他隨身攜帶的備用口罩都這麼高檔啊」、「好想要這位客人來光顧」。

事實上，這款口罩正是生產多種顏色口罩的廠商「中衛」和時尚雜誌「ELLE」2018年的聯名款，這次的聯名推出2種款式，一種是原PO拿到的「夜色巴黎」，另一種則是粉色的「浪漫花都」，主打這是「全世界第一款與國際時尚品牌合作的口罩」，讓戴口罩也能成為一件很時尚的事。

而說到特殊口罩，另一家康那香的「Z摺口罩」也被視為珍品。曾有網友看到此款專利口罩沒有耳帶，質疑自己拿到瑕疵品，不過事實上必須先把一旁的粗帶子拉開，寬版的設計讓人戴了耳朵比較不會痛。

▼寬版耳帶口罩。（圖／記者鄺郁庭攝）

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