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影／桃園紓困首見僧尼排隊！法會停辦信眾香客不來　香油錢嚴重短缺

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記者沈繼昌／桃園報導

行政院萬元紓困案6日開始受理，桃園區公所一大早就湧入上百市民排隊，甚至連比丘與比丘尼都在排隊行列，一名80歲的比丘說，因疫情關係，寺廟法會都取消，香客與信眾大幅減少，缺少香油錢下不得已才到公所排隊，但不知道如何申辦？還有1名大叔只憑身分證就想領錢，還直接點名區長出來說清楚，經公所人員解說後才悻悻然返家拿存摺等證件。

▲桃園區公所一早湧進大批市民準備申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園區公所一早湧進大批市民準備申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲桃園區公所一早湧進大批市民申辦萬元紓困補助，排隊人龍沿至馬路上。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園區公所一早湧進大批市民申辦萬元紓困補助，排隊人龍沿至馬路上。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園區公所上午8點不到，就有大批市民等候在公所前廣場排隊，公所派出大批人員到場解說，連替代役男與駐衛警都派出幫忙，避免場面混亂。

▲桃園區公所6日湧進大批市民申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園區公所6日湧進大批市民申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

區長陳玉明表示，早上到10點為止大約已有3百市民排隊申辦萬元紓困補助，其中有一名年約50歲中年男子，只帶身分證就想領錢，疑不耐久候大喊請區長出來說明，後來經過公所人員耐心解釋，必須攜帶工作證明、存摺封面影本、戶籍謄本等資料，經過初審後就可申辦，男子只好悻悻然折返；另外目前為報稅期間，為避免影響人流，報稅民眾安排至2樓辦理，避免與1樓申辦萬元補助民眾相互重疊，開辦首日是有些混亂。

▲1名80歲羅姓比丘準備申辦萬元紓困補助，但不知如何出示工作證明，一臉茫然。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1名80歲羅姓比丘準備申辦萬元紓困補助，但不知如何出示工作證明，一臉茫然。（圖／記者沈繼昌攝）

一名80歲羅姓比丘說，疫情以前常到各廟宇參加法會，或是在各地參加祝唸可獲得一些供養金，但最近幾個月因疫情關係，許多寺廟法會因此取消，信眾香油錢與供養金都大幅減少，不得已才到公所申請紓困，但他不知道如何出具工作證明，因此一度站在排隊人龍後不知所措。

▲桃園區公所社會課受理申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園區公所社會課受理申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

市府指出，行政院針對有工作但無加軍、公、教、農、勞保者，家戶平均所得低於各縣市基本生活費1.5至2倍者，桃園市凡每人每月生活費介於2萬2922元至3萬562元，只要提供受疫情影響佐證資料、身分證、戶籍謄本與金融機構存簿封面內頁影本，可以向居住地區公所請領1至3萬元急難紓困補助。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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