紓困首日高雄民眾霧煞煞　備不齊資料頻卡關！抱怨「乾脆別開放申請」

▲民眾至區公所申請紓困補助。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

政府擴大急難紓困1萬元補助6日上路，要讓無保工作者享有補助金，但有不少民眾抱怨這項補助金看得到吃不到！原因在於，民眾得自備身份證、印章以及存簿封面影本等多項資料，有不少人到了區公所才發現資料短缺，加上好不容易領到號碼牌靠櫃申請，填資料也頻卡關，抱怨聲浪不斷。

請繼續往下閱讀...

▲欲領補助民眾排隊領取號碼牌。（圖 記者黃子倩攝）

根據現行的紓困補助領取規定，現在擴及受疫情影響導致收入減少，生活受困者，門檻也放寬到全家平均每人每月生活費不超過當地最低生活費兩倍，以高雄為例最低生活費一萬三千餘元，最低生活費的兩倍即兩萬六千多元，即可以獲得一萬元救助，且家戶內每人存款十五萬元免納入計算，預計可以讓更多人獲得紓困。

▲申請資料短缺，民眾抱怨不斷。（圖 記者黃子倩攝）

但是無保工作該如何認定，這個部分卻讓負責受理民眾申請資料的區公所人員很苦惱，只能請民眾自行填寫空白資料欄，描述自己原本從事的工作，以及平均薪資所得，受疫情影響收入降為多少，不過這個開放式的填單，也讓不少申請者卡關，甚至有人帶了全新的存摺，缺少一到四月份資料，也得補件，忍不住抱怨；甚至有人說，政府擬定的規定如此繁瑣，乾脆不要開放申請比較乾脆。