母親節送現金、皮夾好嗎？10大「媽媽不說但媽媽好想要」禮物清單先看

▲母親節包紅包竟然不是媽媽最愛禮物。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者蕭筠／綜合報導

這周日就是母親節了，除了買上一顆美麗的蛋糕送給媽媽外，還沒想好該送什麼適合的好禮物嗎？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜集了「10大媽媽不說但其實媽媽好想要」的母親節禮物，快來看看清單，再決定要送上什麼吧！

●TOP5：包包、皮夾

每個女人不嫌多的絕對非包包、皮夾莫屬，如果媽媽的皮夾已經，不如趁著個機會替她換了，選個漂亮又特別的款式作為母親節禮物送給媽媽，絕對是好選擇之一。

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●TOP4：平板、電腦

媽媽也是追劇狂嗎？老是撞見對方用手機的小螢幕在看劇的話，這次挑選一個有著大螢幕的平板電腦，讓媽媽可以輕鬆追劇，好好欣賞帥歐巴。

▲趁著母親節幫媽媽換上智慧型手機吧。（示意圖／記者林世文攝）



●TOP3：手機

老嫌智慧型手機太貴，媽媽就是捨不得換掉「智障型手機」，沒關係，這次直接買來送媽媽，順便教對自拍、傳line、開視訊，讓媽媽想你的時候就可以立刻摳你了。

●TOP2：現金

想不到送什麼母親節禮物，媽媽又說什麼不缺的話，將藍鈔票直接裝進紅包袋中送上去，一定是實用的禮物，不僅能讓媽媽想買什麼就買什麼，還可以收穫對方滿滿的笑容呢。

●TOP1：旅遊

最多人認為「帶媽媽出遊」是最好的母親節禮物，無論是在國內或是飛往國外旅遊，和媽媽一起留下最美好的回憶，絕對是遠超過物質堆疊的出來的喜悅，但由於目前防疫關係，近期還是要盡量減少外出，可以先將禮物留著，等之後疫情趨緩再好好帶媽媽出去玩。

▲10大媽媽們最愛的禮物出爐。（圖／網路溫度計提供）

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