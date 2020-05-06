崔天凱：美政客「智商不成正比」　武漢研究所沒1人受感染

記者蔡紹堅／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日強烈砲轟中國大陸，並質疑新冠肺炎來自武漢的實驗室。對此，陸駐美大使崔天凱指出，世界上總有一些人所坐的位置比較高，但並不意味著他的智商、情商也很高，這並不一定成正比，「最早報告病例的地方不一定就是病毒來源的地方，關於病毒來源，需要科學家去探索。」

崔天凱5日接受《央視新聞》採訪，他表示，對於疫情，美國社會有各種聲音和看法，總的來說大家都很著急，如何控制住確診人數和死亡人數的增長，美國醫療系統、醫務人員的壓力都很大，「所有人的生命都同樣寶貴，我們不希望看到世界任何地方死亡人數往上走，我們都希望能夠降下來，盡最大可能挽救每一條生命。」

崔天凱駁斥「病毒來自武漢實驗室」的說法，他提到，《柳葉刀》主編理查德•霍頓說得很清楚，大家應該相信事實，相信科學，「世界上總有一些人所坐的位置比較高，但並不意味著他的智商、情商也很高，這並不一定成正比。」

▼崔天凱受訪，分析疫情下的中美關係。（圖／翻攝央視）



崔天凱指出，關於武漢病毒研究所，這是一個科研單位，它是一個跟國際上很多同行有很多學術交流、很多合作的單位，而且它有中文和英文的網頁，信息都是公開的，這都是事實，「這次疫情，武漢研究所沒有一個人受到感染，這是個好事情，為什麼總有人不願意相信事實，不願意相信科學，總要疑神疑鬼？」

崔天凱還說，如果認為一定要去調查武漢的研究所，那麼現在事實已經證明，世界其他地方也有一些更早的病例，而且世界其他地方還有一些實驗室，並不像武漢研究所這麼公開，搞國際合作，「還有一些實驗室有很大的神秘感，是不是應該一塊調查，查個水落石出？」

崔天凱提到，最早報告病例的地方不一定就是病毒來源的地方，關於病毒來源，需要科學家去探索，「之前很多人以為武漢最早發現病例，現在好像情況也不是這樣，美國、歐洲都有更早的病例發現，這究竟說明什麼？需要科學家去解決。」

對於美國政界「經濟懲罰中國」「中國需賠償」的聲音，崔天凱認為，這些都是很荒唐、很無理的說法，當然必須要重視，不能讓這種說法阻撓了中美關係，但是相信這些是不可能得逞的。

崔天凱強調，不應把經濟視為中美關係唯一的『壓艙石』，中美關係攸關全世界利益，不可能只有經濟這一塊壓艙石，「經貿關係是中美關係的一個壓艙石，現在這還是一個事實，但我認為不應該把經濟視為唯一的壓艙石，中美關係這麼複雜、重要、對全世界都利益攸關的關係，中美關係的『穩定錨』要更多一點，這是我們現在要做的工作，也是現實的需要。比如防控疫情、公共衛生安全的合作，今後也可以稱為壓艙石，這是涉及人命關天的事情，這方面可以做的事情還很多，餘地還很大。」