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阿嬤防疫悶很久了！孫帶老人家外出吃飯　回家和心急爸吵架互毆

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃男不滿兒子在防疫期間帶阿嬤外出用餐，父子上演全武行互告傷害。（示意圖與本案無關／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

接連幾個月全台處於防疫大作戰，台北黃姓男子也希望和老母親留在家裡避免外出感染，但是228連假第1天，黃男的兒子卻趁著黃男沒注意，把阿嬤帶出門吃飯，回家後父子兩大吵，兒子說「早就約好的，而且阿嬤很久沒出門」，父親一氣之下衝上前和兒子互毆，結果雙雙掛彩，且不願和解，台北地檢署依傷害罪將父子倆都起訴。

據了解，黃男和兒子本來就有些不合，兒子另外租房子住，但兒子和阿嬤感情好，仍不時有聯繫，農曆春節後，新冠肺炎疫情不斷升溫，黃男希望家人盡量不要出門，以免遭到感染，228連假前夕，黃男得知兒子和阿嬤要約出去吃飯，特別提醒兒子取消，並警告阿嬤年紀大了，如果生病會很麻煩。

但兒子不同意，還說因為防疫的關係，阿嬤已經很久沒出門了，這次是之前就跟阿嬤約好的，因此仍在2月28日當天回家，趁著父親沒注意的時候，帶著阿嬤外出吃飯，並且喝了點小酒，回家後被父親當場遇見。

黃男對兒子不聽勸感到憤怒，不斷數落兒子的不是，兒子則是藉著酒意頂撞，還罵出「X你XXX」等5字經，黃男衝出家門外追打兒子，雙方互毆過程都被騎樓監視器拍下，家人趕緊出來勸阻拉開，但父子倆都不干示弱，分別驗傷提告，檢察官試圖勸雙方和解都遭拒絕，只能依家暴傷害罪將2人都提起公訴。

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