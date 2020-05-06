和打疫苗功效類似！醫曝70億人「只做一動作」疫情就結束…嘆：比登天還難

▲有醫師認為只要「每人發14片口罩，疫情就結束了」。（圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

截至昨（5）日台灣已連續23日未出現本土案例，草屯療養院精神科醫師沈政男認為，「台灣防疫成功最重要因素是大家戴口罩！」幾波社區感染眼看要衝破防線，最後卻被擋下來，就連最擁擠密閉的艦隊都未廣泛感染。他坦言「70億人，每人發14個口罩，疫情就結束了。然而要讓這麼多人同時做這個動作，就是比登天還難的事。」

國內疫情趨於平緩，精神科醫師沈政男在臉書PO文：「我有沒有說過台灣防疫成功最重要因素是大家戴口罩？」幾波社區感染眼看要衝破防線而形成社區傳播，最終都被擋下，連最擁擠、密閉的艦隊，在船上也無法廣泛感染，他認為口罩的功勞很大。

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沈政男引述昨日英國皇家學會DELVE（病毒大流行資料評估與學習）工作小組，公布口罩功效的研究與口罩政策的建議，整理出3重點。包括新冠病毒感染40～80%為無症狀，皇家學會引用紐約產房研究，有13%產婦染疫而80%以上都無症狀，對於有症狀病例，當他們處於潛伏期或早期症狀，病毒感染力最強。

沈政男接著說，飛沫為新冠病毒主要傳染途徑，在無症狀或潛伏期時其也會透過講話和呼吸傳播。韓國曾有研究發現外科口罩阻擋不了大力咳出的病毒，但該研究忽略口罩可阻擋說話或呼吸噴出的病毒。

▲日前忠孝西路懸日奇景，民眾不畏疫情戴口罩搶拍。（圖／記者林敬旻攝）

提及戴口罩的重要性，沈政男表示，歐美強調布口罩也有功效，但在台灣大家都能戴防護更好的醫療或外科口罩，「你戴降低傳播80%，我戴也是，你戴我戴就降低95%病毒傳播，等於有人戴了N95。」英國皇家學會也引用將出版的研究，證明有戴口罩的國家，疫情曲線被壓得較平，「當然也包括台灣」。

沈政男反問：「記不記得台灣在第一波疫情時，並沒有在講社交展距？當時除了學校延後開學2周，也沒有任何社交限制，但為什麼病毒傳不開？」無症狀率達80%，他坦言，「其實台灣放掉非常多無症狀，但因為大家有戴口罩，而阻擋了病毒傳播，多少無症狀？本土病例的1.5～4倍，也就是最多可能有200多例無症狀被放掉了。」

沈政男肯定地說，「台灣檢測病毒不夠多，至今能不出事，就是靠著口罩大神的護佑。」台灣靠著經驗和本能體會口罩功效，但歐美必須做出長篇大論的研究才能說服一些人，雖然慢了點，但透過科學研究改變防疫策略，展現他們調整能力。反觀如果是台灣，他質疑「有辦法這樣自我反省，學習他人嗎？」

口罩具有一定阻絕病毒的能力，沈政男說，6成人打疫苗和6成人戴口罩功效類似，「可怕的是，口罩可以戴到接近100%，超過疫苗施打率。疫苗如果是化學集體免疫，那麼口罩就是物理集體免疫。」

「70億人，每人發14個口罩，疫情就結束了。然而要讓這麼多人同時做這個動作，就是比登天還難的事。病毒勝過人的地方，就在這裡。」沈政男無奈地說。對於先前有學者指出，新冠疫苗短時間內，甚至永遠都研發不出來，他呼籲國人：「那就戴上口罩，跟病毒拚到底！」

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