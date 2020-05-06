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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

直擊超狂檢疫／全程防護服飛北京　6關防疫「最怕核酸檢測」…直插喉深處

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記者任以芳／北京報導

大陸經過三個多月抗疫，北京持續高規格檢疫，尤其針對境外旅客，包含港澳台人員一樣得強制14天隔離，加上7天居家檢疫。《ETtoday新聞雲》記者前往北京出差，實際體驗首都機場「六道超狂檢疫」，一路上，海關檢疫員狂量體溫、查病史，最重要環節就是核酸檢測，許多台商、台幹都很擔心「會不會很痛?」，就連記者也有點怕怕。

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲桃園機場持續嚴格防疫，旅客冷清。（圖／記者任以芳攝）

搭機全程防護「不吃不喝」

從今年二月一直等待，嚴控疫情的北京，終於宣布降為中低風險區，台灣駐京媒體也陸續踏上返京之旅。由於，台灣暫時只有長榮，二、四、六飛北京首都機場，當天和記者同班機旅客，大概只有60多人，還有不少「白色蒙面客。」

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲台商、台幹前往北京，防護衣從頭到腳包緊緊。（圖／記者任以芳攝）

此時飛北京，多半都是台商、台幹，擔心受感染，不少人全副武裝穿防護衣，從頭到腳包緊緊，其他人基本標配也很齊全，口罩、手套、硬殼透明眼罩、漁夫帽面罩，各式防疫用具做得很到位。

長榮航空檢疫做的十分嚴謹，想換位不可能！早已安排社交距離，旅客之間至少隔一到兩個座位。將近三個多小時飛行，不提供飛機餐，旅客也不介意，連機上發的小點心，也默默收進包包，自然不會有搶廁所問題。

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲抵達北京的歡迎儀式，測量旅客體溫。（圖／記者任以芳攝）

北京六道嚴檢＋核酸檢測

中午12點多落地那一刻起，心情有些複雜，不曉得現在北京怎麼樣了？果然一下機，北京海關歡迎您，第一關先量體監測，全機旅客進入集中管理。第二關，排隊掃微信二維碼，進入海關申報平台填寫表，拿健康二維碼。第三關，再量一次體溫，進入檢疫重點環節。

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲進入機場，先填寫紙本或掃微信小程序，進入北京海關申報平台，詳填健康資訊。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲進入北京海關申報平台，詳填健康資訊，取得健康碼。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲檢疫人員面對面詢問病史，再次量體溫。（圖／記者任以芳攝）

由於，北京機場採取咽拭子方式，第四關會有檢疫員面對面查詢病史、量體溫，旅客必須填寫核酸檢測同意書和在北京住址、電話。現場穿防護衣的專人，到處噴灑消毒，遠遠的還能聽到，旅客發出啊~~啊~~的聲音，就是大家最擔心的核酸檢測。

▼ 機場核酸檢測地點，檢疫員定時消毒。（圖／記者任以芳攝）▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京首都機場核酸檢測，採取咽拭子方式。（圖／記者任以芳攝）

過程中，檢疫員溫馨提示，「來！張大嘴，啊～～不會很痛」，棉花棒在喉嚨深處輕刮，一種似癢非癢奇妙感覺，已經大過痛感，因為戳很深，一直想乾嘔，持續約5到6秒結束一切。當下，只有一個感想，檢疫員真的沒騙人！但建議不要吃太多東西，真的會有嘔出來的風險。

體檢後的第五關，以往不太講話，眼神超殺的大陸海關，會親切詢問來京目的、停留時間，過關後才能拿行李。最後第六道關卡，體溫俠再度出現！等拿到行李、上隔離大巴，已經是4個小時後的事情。

▼ 北京首都機場隔離大巴駕駛與旅客完全隔絕，嚴格落實防疫。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 檢疫,北京,隔離,日記,第一天, 海關,隔離酒店,量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京指定隔離酒店，入住前所有旅客行李排隊消毒。（圖／記者任以芳攝）

抵隔離酒店「排排站消毒

當天，機場出動三台大巴，等所有旅客上車才出發，一個小時多又過去。車子載往首都機場旁四星酒店，旅客排隊讓行李消毒，所有人要填寫「京心相助」微信小程序，包含所有個資，填寫紙本居住地籍資料，再量2到3次體溫，才能辦理入住。

▲▼入住北京隔離飯店之前，至少量2到3次體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲入住北京隔離飯店之前，至少量2到3次體溫。（圖／記者任以芳攝）

上午九點多，從台灣出發到入住北京隔離酒店，整套防疫流程下來，已經是傍晚六點多。根據北京規定，境外旅客必須在指定酒店完成14天隔離，外加7天居家檢疫。隔離期間不能叫外賣、網購，房間外面有桌子，擺放一日三餐。當大陸防疫變常態化，來出差、工作或復學的人，一定要有磨耐性的準備，來北京現階段必須要花21天隔離，才能換回正常在京生活。

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