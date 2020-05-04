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國中會考今起「入闈14天」　170名試務人員全戴口罩備戰

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▲▼109年國中會考170名試務人員入闈。（圖／國教署提供）

▲109年國中會考170名試務人員入闈。（圖／國教署提供）

記者許展溢／台北報導

國中會考將5月16、17日登場，170位闈場試務人員今（4日）下午唱名進入國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場，展開為期14天組題、印卷、分卷等工作。全國試務會再次呼籲，屆時考生務必全程配戴口罩及入場體溫量測，不配合一律取消考試資格，且不予補救。

全國試務會主任委員、台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心主任陳柏熹，擔任109年國中會考印卷分卷闈場主任職務，相關工作人員及國教署督導人員等共計170人，自5月4日中午起陸續抵達台中院區的印卷分卷闈場，並在教育部部長潘文忠、主辦單位台師大校長吳正己見證下，逐一唱名入闈。

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▲▼109年國中會考170名試務人員入闈。（圖／國教署提供）

▲▼潘文忠和長吳正己見證，逐一唱名入闈。（圖／國教署提供）

▲▼109年國中會考170名試務人員入闈。（圖／國教署提供）

全國18考區及大陸考場，總報名人數為20萬9045人，其中集體報名人數為20萬7673人，個別報名人數1372人。全國18考區總共設置220個考場、5659個試場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。闈場試務人員於14天的入闈期間，將進行測驗卷組題、印卷、裝袋、裝箱。印製完成的試卷將於5月14日、15日由全國試務會協助各考區，在警力戒護下運回試務主辦學校。另外，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」，今年大陸考場將與補行考試一起辦理。

國中會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，寫作測驗及英語需參酌部分國小階段能力指標。除寫作測驗只考1篇作文、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。另為配合防疫措施，109年國中教育會考英語聽力暫停施測。

▲▼109年國中會考170名試務人員入闈。（圖／國教署提供）

▲配合防疫措施，考生和考場人員進入試場都須配戴口罩。（圖／國教署提供）

全國試務會提醒考生，配合防疫措施，進入考場須配戴口罩、出示准考證；考試正式開始後，遲到逾20分鐘不得進入試場，考試開始後30分鐘內不得提早離場。若強行入場或離場，不服糾正者，該科考試不予計列等級或級分。為因應疫情，國中會考採取高規格防疫措施，包括考場人員全面配戴口罩、量測體溫、不開放陪考、試場開啟冷氣及門窗、加強試場及休息區消毒、管制考場進出場動線、掌握居家隔離或居家檢疫考生名單並保障該考生考試權益等。請務必配合各考區試務會及各考場學校相關防疫措施規定，儘早出門抵達考場學校。

▲▼109年國中會考170名試務人員入闈。（圖／國教署提供）

▲170位闈場試務人員入闈，展開為期14天組題、印卷、分卷等工作。（圖／國教署提供）

全國試務會呼籲，考生務必全程配戴口罩及入場體溫量測，不配合將取消考試資格且不予補救。考量考生可能因為口罩污損或其他問題，得自備具防護性的備用口罩。進入試場時，務必全程配戴口罩，未配戴口罩者不得進入試場。考試正式開始後，配合監試委員查驗身分時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，查驗後戴回。經勸導仍不配合者，該科考試不予計列等級或級分。

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