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女兒剪破窗簾、衣服…王婉諭「不體罰」　一招解決：打造愛的家

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▲▼王婉諭分享國際不打小孩日。（圖／王婉諭臉書）

▲王婉諭分享國際不打小孩日。（圖／王婉諭臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委王婉諭30日在臉書宣傳「國際不打小孩日」，分析家長體罰對孩子的影響，可能遠超想像，呼籲大家「打造愛的家，我不打小孩」、「這一次，試試看不要打也不要罵！」

王婉諭表示，在成長的過程中，自己的父母不打不罵，因此她和孩子們的相處，也繼續著這樣不打不罵的模式；但是也能理解，在帶孩子的過程中，「確實常常出現許多，差點讓我們理智線斷掉的時候。」

王婉諭提到，有一次在家裡發現小女兒把家裡的衣服、窗簾剪了好幾個洞，當下看到，真的是倒吸了好幾口氣、理智線在瀕臨斷掉的邊緣，深呼吸之後，問女兒，「你為什麼要剪這些東西？」女兒表示回應「因為我想剪剪看會有什麼感覺啊！」、「剪不同的東西會有不一樣的感覺！」

王婉諭說，原來女兒其實並不是想要調皮搗蛋，只是在學習用剪刀的過程中，發現不同的材質，剪起來會有不一樣的感受，之後，準備各種不同的材質，像是厚紙、砂紙、布...等等的東西，讓女兒可以盡情剪個過癮，也和告訴女兒，家裡的衣服跟窗簾為什麼不適合拿來剪，雙方一起想出解方，共同解決這件事。

王婉諭指出，根據聯合國兒童基金會的數據顯示，全世界約有 80 %的父母，以體罰的方式管教小孩；或許使用體罰，當下可以解決那些「讓大人生氣」或是「大人不想要」的行為，但實際上體罰對孩子的影響，可能遠超我們的想像。

王婉諭提到，許多研究資料顯示，體罰對孩子會造成許多負面影響，當中包括：孩童可能有更高的暴力侵略傾向、較高的反社會行為、更多行為問題、心理健康問題、與父母的關係較差，這些孩子也被發現，有較低的認知能力和自尊心，以及在成年後會比較支持使用體罰等；甚至，孩子成年後出現的心理問題，包括罹患憂鬱症、有自殺傾向，酒精依賴、濫用藥物等的風險，也隨之增加。

針對體罰小孩可能造成的後果，王婉諭30日晚間將在臉書開直播與家長分享，「這一次，試試看不要打也不要罵」，跟孩子一起學習溝通，說不定就會發現，除了打罵之外，我們和孩子，還有其他互動的可能性！

▲▼立委王婉諭舉行「有溫度的連結 犯罪被害人權利及服務法制化」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

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