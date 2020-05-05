市長保衛戰！「市府五月天」加場記者會　目標鎖定：罷韓四君子　

▲破除不實謠言，高市府組五月天闢謠。（圖／記者洪正達攝）

記者黃子倩、洪正達／高雄報導

罷韓聲浪再起！針對政治團體大動作，指控高雄市政府封閉地方民主，頻頻使用公權力介入，做出包含不讓民眾團體上街發傳單，還利用工務權利向客運業者施壓，不許刊登罷韓廣告，否則撤銷補助，對此，高雄市政府5日下午特別召記者會澄清。

▲破除不實謠言，高市府組五月天闢謠。（圖／記者 洪正達攝）

由新聞局長鄭照新領軍，帶領工務局建管處江俊昌處長，環保局副局長吳家安，警察局副局長陳書田以及交通局主任秘書黃榮輝等人，組成市府五月天對外說明闢謠。鄭照新說「關於WeCare的指控，政治團體刻意打烏賊戰，他們先指控，街上所謂發傳單，黃絲帶還有垃圾袋遭到勸阻，這是不實扭曲，所謂勸阻是遭民眾檢舉阻礙交通，所以到現場勸導，可以繼續訴求，但不該阻礙交通，僅此而已」。

鄭照新強調，WeCare竟然就在臉書上捏造不實謠言，他們又說謊了，第二，今天環保局針對違規大型牆面看板，只要違規，接受到民眾檢舉，一律依法行政，先進行所謂限時勸導，超過沒處理就拆除。其中一面甚至是支持市長，我們也火速進行同樣處理，跟內容都沒關係，不論是整形房仲汽車還是求婚，只要違反相關規定就是拆除，所謂違法不因為有特定政治訴求，就覺得自己應該擁有特權。





▲破除不實謠言，高市府組五月天闢謠。（圖 記者洪正達攝）

鄭照新等人再次強調這起因政治團體引發的爭議事件，相關的控告都屬於子虛無有，工務局特別針對今日兩個予以拆除的違法看板當作例子，強調其中一面看板，內容對市長韓國瑜有利，但屬於違法刊登，因此還是依法予以拆除，強調不管內容好與壞，市府都會秉公辦理。