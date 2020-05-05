葉毓蘭批李進勇、陳朝建逆時中　「剁頭，我也不信」

▲葉毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

中選會主委李進勇2日赴高雄市參加罷韓投票防疫演練，並在現場公開表示，若國立大學、中央機關借不到，「我這顆頭剁下來給你！」。對此，國民黨立委葉毓蘭5日質疑，「李進勇、陳朝建投名狀的搏命演出，有無違反陳時中指揮官當時的命令？」、「剁頭，我也不信！」。

葉毓蘭在臉書指出，去年李進勇接受提名時在臉書上公告，因行政院長蘇貞昌要求堅守中立，依據法律獨立行使職權，因此，為展現決心，避免各界猜疑，向民進黨中央黨部表示註銷黨籍，但這兩天李進勇與中選會副主委陳朝建的接棒演出，博了不少眼球和版面，差點要超越衛福部長陳時中。

葉毓蘭提到，當高市選委會反映因防疫顧慮，很多投票場所都借不到的問題時，李進勇當場駁斥說，儘管提報上來，若國立大學、國營企業單位也借不到，「我這顆頭剁給你」；接著，陳朝建又開記者會，以「我依法、我驕傲，給高雄市區長、校長的一封信」，表示如不借用投票場所，恫嚇會有法律責任。

葉毓蘭認為，現在是防疫期間，陳時中早就下令大型聚會停辦，幾乎所有縣市政府早在3月初就已經通令所有校園不對外開放，至少到本學期結束，「李進勇、陳朝建投名狀的搏命演出，有無違反陳時中指揮官當時的命令？但是，真的有謹守中選會獨立行使職權的本分嗎？剁頭，我也不信！」