基隆男餐廳工作染漢他病毒！國內今年已4例「創20年同期新高」

▲漢他病毒出血熱與遭病毒污染老鼠有關。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

漢他病毒出血熱北部現蹤！疾病管制署今（5）日公布一名基隆40多歲男性感染漢他病毒，由於他本身在餐廳工作且場所內有老鼠出沒，研判在工作地感染。值得注意的是，這已經是今年第4例漢他病毒出血熱個案，翻開國內歷年統計，從2001年以來每年最多就是4例，今年還過不到一半已經平了紀錄，也創下20年來同期新高，疾管署疾呼民眾注意防鼠措施。

疾管署副署長莊人祥表示，該名個案4月10日起出現發燒、腹瀉、全身痠痛等症狀就醫，因症狀未改善，於4月11日收治住院並進行通報，因第一次採檢結果無法確認，4月27日再次採檢，於昨(4)日確診，目前他因執行其它腫瘤手術仍持續住院當中。

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莊人祥指出，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。衛生單位調查個案近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，工作地偶見老鼠，雖未遭咬傷，仍研判工作地老鼠造成機會高。

目前相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導，提醒注意防鼠措施。

▲疾管署副署長莊人祥，資料照。（圖／記者李毓康攝）

根據疾管署統計，今年累計4例漢他病毒出血熱病例，其中3例在高雄，這是今年第一起北部個案，值得注意的是，4例不僅略高於2016至2019年同期(分別為3、0、1、0例)，回顧歷年紀錄，自2001年開始國內每年最多就僅有4例病例，已經平了20年來紀錄。

疾管署提醒，漢他病毒出血熱潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。