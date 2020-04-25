3月大女嬰睡覺疑遭老鼠啃咬！頭皮「被吃掉一大片」骨頭都露出來

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州凱里市一名3個月大的女嬰日前獨自在家睡覺，被家人發現頭皮消失一大塊，臉部全是傷痕，手指也受損至見骨，情況相當危急，有可能要截肢。女嬰受傷的原因目前還未確定，但女嬰的母親表示，女兒的鼻子上有爪印，家裡又經常有老鼠出沒，從傷口上來看，應該就是被老鼠咬傷。

根據陸媒報導，女嬰的父母長期在外地工作，將女嬰將給奶奶照顧，奶奶17日出門洗衣服離開家30分鐘，留下女嬰在家獨自睡覺，沒想到回家之後，竟發現女嬰的頭部、臉部、手部都出現嚴重傷口。

▼女嬰的頭部、手部嚴重受傷。（圖／翻攝微博）



奶奶見狀，馬上聯絡了在外地工作的女嬰爸媽，但因為女嬰受傷嚴重，一直住在加護病房內，兩人見不到女嬰，只能在病房外等待，透過照片了解病情。

女嬰的母親表示，女兒的頭皮被咬掉一大塊，已經能見到骨頭，左手也嚴重受損爛掉，甚至出現骨折情況，「醫生還未確認女兒受傷原因，但女兒的鼻子上有爪印，家裡附近有潮濕朝有老鼠出沒，應該就是被老鼠咬傷。」

女嬰目前已經完成第一次手術，後續治療還正在討論中，女嬰的爸爸指出，女兒的手指可能要截肢，但住院費用高昂，一天就要7千元人民幣（約3萬元新台幣），目前已經花掉4萬元人民幣（約17萬元新台幣），他們正為手術費用煩惱。