▲ 離島蘭嶼首波11家民宿將合法上路，有望獲紓困補助。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

位處台東離島的蘭嶼因土地使用長期受限於建築法規限制，難以取得使用執照，也造成島上民宿業者無法取得合法民宿設立登記。觀光局於2017年修訂民宿管理辦法，經縣府於2019年協助輔導蘭嶼鄉民，如今4月島上已有11家民宿業者取得合法設立登記，將蘭嶼的民宿經營帶入歷史嶄新的一頁。

台東縣政府5日召開記者會，對外宣布蘭嶼民宿輔導的成效，經過一年的努力，終於讓蘭嶼開始有合法民宿，第一批已有11家通過，包括星晴雅築、蘭嶼月臺、瑪娜根、蘭嶼福亞嗯等11家民宿，台東縣長饒慶鈴也頒贈合法民宿登記標識予蘭嶼業者，後續還會持續輔導，使蘭嶼旅宿逐漸步入常軌。饒慶鈴表示，民宿合法之後，除了能保障遊客與業者的權益，過去交通部觀光局實施的國旅補助、擴大秋冬旅遊，以及現在因新冠肺炎的紓困專案，蘭嶼合法業者也都能參與並獲得支持。

業者代表紛紛感謝縣府團隊的協助，等待好幾年總算取得合法登記證，未來希望有更多蘭嶼島上的民宿業者合法登記。饒慶鈴表示，109年將持續輔導民宿合法，並且擴及至本島的山地鄉原住民族地區，包括達仁鄉、金峰鄉、海端鄉、延平鄉等等。待輔導機制逐漸成熟，縣府將選取「已輔導合法之業者」當作學習標竿，鼓勵所有業者循相同的模式，只要備妥相關文件就可以申請民宿合法化，期許民宿業者都能走向合法經營。

►你想要的都在這裡