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中央1千多億紓困補助陸續發放　盧秀燕：全力協助民眾取得度難關

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▲盧秀燕希望基層同仁做好紓困服務。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，基層同仁應協助民眾做好紓困補助工作。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕5日主持市政會議前表示，除了向全天下母親表達祝福之外，下周國中會考的考場防疫也都做好準備，請師生、家長不用擔心；在公共聯合稽查方面，市府會嚴格持續查緝，最後，中央陸續提出高達1千多億的紓困補助或是經濟津貼等，雖然基層人員會忙到人仰馬翻，但希望都能協助民眾拿到該有的補助，一起度過難關。

盧秀燕表示，這周就是偉大的母親節，市府特別準備后里在地小農所生產的康乃馨，祝福所有的媽媽們身體健康、萬事如意，母親節快樂，媽媽的心願很簡單，就是希望家庭家人平安、健康，雖然台灣疫情在可控制範圍內，但還是不能夠掉以輕心，防疫準備還是要加嚴加密，她以下周要登場的會考為例，所謂三年磨一劍，這對孩子們來講是非常重要的考試，她去視察過考場，可以告訴考生、老師跟家長，市政府已做好防疫相關準備。

此外，為了避免KTV等公共場所大火的悲劇重演，市府大規模聯合公安檢查必須持續稽查，可能造成大家的不方便，但請相關業者務必配合，善盡社會責任，公共安全絕對是最重要的底線，不能夠退讓。

最後，中央陸續推出1千多億的紓困補助、振興經濟的一些方案，例如昨天又新提出無勞保也可領1萬元等，部份業務都是由區公所執行，各基層公所除了防疫準備，一般民政業務以外，又多了紓困補助發放工作，同仁一定是忙得人仰馬翻，她除了對基層同仁辛苦表達感謝之外，也要好好為民眾服務，讓民眾拿到該拿的補助。

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