防疫工作不停歇　51連假全市大消毒已OK！

▲台南市環保局加強防疫，已完成51連假全市大消毒工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市政府為因應新冠肺炎疫情，確實防堵51連假期間人潮流動可能帶來的疫情風險，除之前針對全市觀光景點、人潮聚集處、大型營業場所及交通場站等周邊戶外公共區域進行環境消毒外，5日再次加強消毒工作，51連假前後共計出動72車次消毒車、76台背負式消毒機、216人次，完成377處戶外環境消毒。

市長黃偉哲表示，為了使連假期間來訪的遊客都能安心遊玩，連假前已先完成觀光景點、交通場站、商圈、夜市、人潮眾多等場址消毒工作，因假期人潮往來更頻繁，為了市民朋友的健康與降低因人流往來所可能帶來的風險，連假後請環保局再次動員全面消毒，請市民朋友放心。雖然目前疫情稍有趨緩，但市府各局處仍嚴陣以待，戮力執行各項防疫政策，也希望市民朋友能共體時艱，疫情期間請盡量減少出入密閉場所，如有疑似感染相關症狀，請盡速就醫檢查。

環保局長謝世傑說，近期如遇到環保局執行消毒工作時，請市民朋友多體諒，暫時離開該場址，待完成噴藥後再行繼續未完的行程；若需自家的環境消毒，也可參照環保署新冠肺炎社區防疫公共環境消毒指引，同步加強自家內部消毒，也請市民朋友放心，如接獲相關確診足跡，環保局會在第一時間派員完成消毒工作。

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