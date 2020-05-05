惡質！潮州角頭「米粉」開茶行放高利貸　年息240%害女輕生

記者張君豪／台北報導

刑事局南部打擊犯罪中心因去年4月間獲報，一名張姓女子向地下錢莊借款27萬元，雖已陸續償還60多萬元，但仍遭錢莊老大認定欠20多萬元，女子身心疲憊不堪暴力追討，當時到屏東市某汽車旅館燒炭輕生，所幸遭警消救回一名，警方當時從她寫的遺書和手機通聯記錄、研判有黑幫介入放高利貸討債導致民眾輕生。

▲刑事局南打破獲屏東縣潮州順利茶行業者洪姓男子涉嫌放高利貸險逼死民眾案件。（圖／記者張君豪翻攝）





▲刑事局南打破獲屏東縣潮州順利茶行業者洪姓男子涉嫌放高利貸險逼死民眾案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局南打偵八大隊第六隊與屏東縣警局、高雄市刑大偵八隊、苓雅、鹽埕警分局共組專案小組，並報請東地檢署楊士逸檢察官指揮偵辦；刑事局清查，發現涉嫌放高利貸差點逼死民眾的主嫌是在潮州開設「順利茶行」的業者、綽號「米粉」的洪敏訓（41歲、有槍砲、重利等多項前科）。

▲刑事局南打破獲屏東縣潮州順利茶行業者洪姓男子涉嫌放高利貸險逼死民眾案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查洪嫌以潮州該茶行為據點，從2018年起私下透過口耳相傳對外放高利貸，並委託派報業者、小弟發放小廣告，並以企業化管理公司小弟，每天都到茶行開會檢討放款業績分工，警方查出洪男為了拚業績，放款後約兩周會再教唆小弟慫恿被害人再借款，導致不少被害人欠下龐大債務。





▲刑事局南打破獲屏東縣潮州順利茶行業者洪姓男子涉嫌放高利貸險逼死民眾案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局透露「米粉」以傳統俗稱「日仔會」方式放高利貸，年息利率高達240%，民眾上門借9萬元，卻只會拿到7萬2千元現金，而且每天都得繳還3千元，只要有一天沒繳就會再產生更高利息，堪稱吃人不吐骨頭的惡性高利貸，欠債者還會被洪男押出毆打、恐嚇，洪男還叫小弟到學校、住處恐嚇借款人家人，手段相當慘忍惡劣。

刑事局與專案小組日前持屏東地檢署、法院拘票、搜索票展開行動，逮捕「米粉」洪姓主嫌及其幫派等8名犯嫌，並在洪男位於屏東市東港區的堂口辦公室查扣397萬餘元、財務表、印章、支票、銀行帳戶、手機、相關帳冊及2部自小客車及休旅車1部等贓證物，檢警並扣押主嫌、手下名下帳戶共795萬餘元元。本案擴大偵破於109年4月29日依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌移送屏東地方檢察署，洪男等5名小弟訊後遭裁定收押禁見。

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