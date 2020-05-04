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「防疫詐騙」狂撈千萬！首腦戴鑽錶開保時捷　對岸上百人中招

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記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，詐騙集團居然看準這波疫情設計新劇本詐騙大陸民眾！4日刑事局偵四大隊宣布破獲有竹聯幫幹部背景的朱姓男子（39歲）主持的詐騙話務機房，歹徒以新冠肺炎調查、或篩檢過程謊稱民眾個資外洩需要監管被害人帳戶，從今年3月迄今騙取對岸民眾逾千萬元資金，朱男靠著新穎的「防疫詐騙」賭短一個月不僅幫自己添購保時捷凱燕、賓士GLE 43AMG豪華休旅、價值逾449萬的AP白金鑽錶，可說創造這波肺炎疫情經濟藍海，警方收網時查扣上述精品痛斥「實在太誇張」。

▲刑事局偵四大隊破獲防疫話術詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲防疫話術詐騙集團，查扣現金216萬和價達449萬元的AP白金鑽錶。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵四大隊破獲防疫話術詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲防疫話術詐騙集團，查扣和價達449萬元的AP白金鑽錶。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊第三隊日前接獲線報，朱男等人在桃園市設立跨境詐欺話務機房，以假冒公安方式詐騙大陸人，朱男等人研判大陸罹患肺炎人數眾多，遂編寫劇本謊稱大陸衛健委等單位，以隨機電話撥打誆稱民眾在就醫、接受篩檢過程造成個資外洩，公安查案要監管帳戶，導致上百大陸人被騙匯款，警方統計光收網初步清查短短一個月，朱嫌獲利就超過千萬。

▲刑事局偵四大隊破獲防疫話術詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲防疫話術詐騙集團，查扣高價賓士、保時捷休旅車。（圖／記者張君豪攝）

刑事局報請桃園地檢察署檢察官林育駿指揮偵辦，與桃市警中壢、龜山分局、新北市刑警大隊、新店警分局、北市警大同分局、新竹縣竹東警分局共組專案小組深入追查。專案成員4月28日兵分多路到桃園市某大樓內搜索當場逮捕朱姓主嫌等6名詐騙集團成員、現場查獲筆電4部、工作手機20支、人頭電話卡19張、WIFI分享器2臺、平板電腦1部、監視器鏡頭3組、租賃契約2份、金融帳簿10本、新臺幣216萬5千元。

▲刑事局偵四大隊破獲防疫話術詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲防疫話術詐騙集團，本次行動出動刑事局除暴特勤隊攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

警方還在朱嫌臥室查獲市價高達449萬元的AP白金鑲鑽名錶1支，白色保時捷凱燕休旅車1部、黑色賓士GLE 43 AMG休旅車1部，警方粗估光是朱嫌身擁豪車名錶市值就超過1千萬元新台幣，嘆服該詐騙集團利用新冠肺炎疫情編寫劇本騙大陸人賺得盆滿缽滿，堪稱開創詐騙話術的新藍海。

朱嫌到案後拒絕透露案情，並否認涉嫌詐欺，但因事證明確，警詢後依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，該詐騙集團包含朱男等5名成員因犯後態度不佳，訊後均遭法官裁定羈押禁見，警方將循線擴大追查該集團詐騙獲利及洗錢管道。

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