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澎恰恰「被騙180萬」低調赴刑事局　詐騙或高利貸？警都不排除

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▲▼ 澎恰恰慶生。（圖／八大提供）

▲重量級本土藝人澎恰恰日前才歡慶生日，近日卻驚傳遭詐騙匯款180萬元。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台灣知名藝人澎恰恰日前驚傳因打算借貸1000萬元遭到一名朋友介紹的理財專員詐騙180萬元新台幣，29日傍晚澎恰恰證實透過法律途徑求助，但澎恰恰強調「被詐騙的事已經是半年前的事，基於希望不再有人受害，所以我尋求法律途徑，至於內容，進入司法就不能明述，一切靜待司法程序，至於輕生這個實在是太嚴重了。」對此受理此案警方證實正清查澎恰恰遭詐的匯款帳戶、理財專員手機門號進步追查。

▲刑事局外觀。（圖／記者柳名耕攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

據瞭解，藝人澎恰恰遭騙匯案件時間發生在去年底，但苦於對方答應借款千萬卻黃牛，澎恰恰不但沒借到錢反被騙匯180萬元心有不甘，澎恰恰分別於3月底、4月23日晚間兩次奔赴刑事局報案並提供相關資料，澎自己孤身一人戴漁夫帽、口罩低調到位於忠孝東路4段的刑事警察局報案求助、就是不想讓自己匯款被騙情事曝光。

澎恰恰進入刑事局相當低調，由門崗警衛詢問來意後，警方才驚覺台灣知名主持人澎恰恰遭詐騙現身報案，警方唯恐案情洩漏，特意派外勤隊便衣刑警專人接往位於刑事局外勤隊大樓4樓的某大隊長辦公室內，並由專人一對一製作筆錄完成報案提告程序，過程嚴謹低調務求案情不得外洩。

刑事局低調交專人負責受理澎恰恰報案，就是為了避免消息曝光引發社會關注，澎恰恰製作筆錄過程清楚交代因想投資本土影片拍攝，在不想驚動家人下才會透過一名信任朋友介紹某資產管理公司理財專員商借逾千萬元新台幣，對方卻要他先匯出180萬元新台幣當保證金，澎依約匯款後對方就失聯。

但知情人士透露，雖然警方以詐騙案展開調查，但商界一千萬元要先匯180萬元保證金，這180萬元是騙匯，還是不法高利貸所扣的借金利息？仍有待檢警調查釐清，另外藝人動支大筆款項，顯示中間介紹人也勢必是澎恰恰相當信賴的好友，目前警方透過澎恰恰報案時提供的專員匯款帳戶資料、聯絡手機門號進行清查。

警方目前正透過上述調查釐清該名理專是否為地下錢莊、高利貸集團成員，也必須過濾轉介澎恰恰的友人是善意第三者、抑或可能是聯合外人設局詐騙澎恰恰的共犯；刑事局不認為該案180萬匯款是單純詐騙 ，匯180萬借1000萬利息明顯超過法定標準，警方會朝重利、設局詐騙兩個面向展開調查；另外北市警調查某高利貸集團犯罪時日前也恰巧約談澎恰恰以證人身分到案說明，兩岸件是否有關也引人遐想。

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