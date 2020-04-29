全台法院9件通緝！「詐欺王」抓到了　躲楊梅華廈打零工度日

▲刑事局偵七大隊宣布破獲身背9條通緝的詐欺慣犯李姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局打擊詐欺犯罪中心日前規劃「緝狐專案」，通令全國警察機關針對近年重大詐欺犯罪在逃要犯加強追捕，希望藉此維護警察維護司法公平威信，根據警政署165反詐騙專線統計：桃園市楊梅區一名李姓詐欺車手涉及11件重大詐欺案件，且經法院判決有罪後棄保潛逃，目前身背全台各法院9件通緝案，遭刑事局列為重點查緝「獵狐首惡」。

▲刑事局偵七大隊副大隊長徐釗斌說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出：李姓男子（25歲、多項詐欺前科）因涉嫌從事假檢警詐欺並指揮詐欺車手向被害人當面取款，且另涉毒品、侵占等案，2018年起遭桃園、新北、基隆、宜蘭地檢署、還有台灣台南高等法院、桃園、新北、新竹、苗栗地方法院等9個司法機關依犯詐欺、侵占、毒品危害防制條例等11案發布共計9筆通緝。

警方說：李姓男子身背9筆通緝，犯案後即四處躲藏，居無定所，使得查緝難度大增。刑事局偵查第七大隊調閱相關資料分析，並與桃園市警八德分局偵查隊、北市刑警大隊科偵隊共組專案小組追捕李姓通緝犯。

專案小組研判，李男會選擇從小生活居住的桃園市楊梅區躲藏，果不其然發現李男透過母親出面租賃楊梅區一棟華廈內藏匿，並低調到工地打零工賺取微薄花費，幹員見時機成熟已鎖定他行蹤，4月27日下午17時前往該棟華廈大樓當場緝獲李姓逃犯，他落網後警詢到晚間21時，將其解送至桃園地檢署歸案。

刑事局呼籲：民眾遭法院或地檢署發布之通緝要犯勿心存僥倖，應盡速主動投案，另民眾若發現街坊鄰居有出入複雜或行為異常之情形，請勇於向各警察機關舉報，切勿協助其藏匿或隱蔽以免觸法吃上官司。

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