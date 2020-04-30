賓士男大發防疫黑心財　批大陸廉價口罩轉賣稱「三層防護」查扣送驗

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊日前接獲民眾檢舉有賣家在臉書、IG平台利用限實動態賣口罩大賺黑心防疫財、不肖業者標榜「醫療三層口罩」為噱頭，招攬網友下單，為躲避警方查緝，以快速賣貨避免囤積方式販售。案經高雄地檢署檢察官羅水郎指揮，查獲家住高雄市、新竹縣的張男（24歲）魏男（21歲）囤積販買從大陸購入的大批廉價口罩，兩人平常出入以賓士車代步，還是賓士車IG社群的好友，但警方認定兩人囤積、販售醫療防疫物資，依法查扣送辦。

▲刑事局偵九大隊宣布破獲網拍業者進口大陸低劣口罩偽稱醫療口罩詐騙案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊宣布破獲網拍業者進口大陸低劣口罩偽稱醫療口罩詐騙案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查：發現張姓賣家從透過網路向大陸友人以每片8元價格購入約上萬面片「醫療三層口罩」但實際上警方檢視這批口罩品質低劣、織層相當薄，目視明顯不像醫療口罩，警方為求慎重，特將查扣口罩委託衛服部送鑑定，釐清口罩等級。

警方發現，張姓賣家批購上萬片口罩後，同是賓士車玩家的魏姓車友以同樣價格向張男批購4千片，然後兩人在以每片10～15元價格透過網路社群平台傳賣，甚至以「口罩一萬片到貨，首批9元丟出去」低價促銷，甚至開直撥拿打火機燒口罩給民眾看，但有消費者買到口罩發現品質粗糙不類醫療口罩，憤而向警方檢舉。

▲刑事局偵九大隊第二隊隊長江嘉勝說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查、張男平常無業以經營假網拍維生，日前才因在網路以販售醫療口罩卻「買空賣空」騙取民眾匯款遭警逮捕，魏姓男子則在新竹市經營按摩店當店經理，卻因肺炎疫情導致生意低落，才會異想天開向車友批購口罩網販營利卻因此遭警方逮捕約談、經查兩人獲利約數萬元新台幣。

刑事局偵九大隊與新竹市警局刑大科偵隊共組專案小組，11日向法院申請搜索票後到新竹縣竹北魏姓男子、高雄市張姓賣家住處搜索，查扣犯案用查扣手機1支、匯款存簿1本、張嫌寄送包裹箱子2個、口罩869片等相關證物。訊後並依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例12條移送該管地檢署偵辦、警方指出須等口罩鑑定結果，若兩人販售假口罩還可能被追訴詐欺罪。

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