何時開放校園運動　盧秀燕：請再忍耐一下會做滾動式檢討

▲盧秀燕表示，何時開放校園運動，會做滾動式檢討。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會5日上午進行第3屆第3次定期大會，多名市議員關心長照機構探視和校園開放運動問題，市長盧秀燕表示，台灣疫情較為和緩，所以這周會有限度開放長照機構探視時間和人數，但因為日前還傳出艦隊群聚感染，如果現在開放校園風險仍大，不過市府會做滾動式檢討，視疫情情況隨時可開放。

市議員吳瓊華表示，這個禮拜天就是母親節，面對溫馨時刻，台中何時有限度開放住宿型機構探視？

市議員賴義鍠也說，新冠疫情期間，他妻子剛好住在安養機構，有時連他要探視都有困難，如今市府宣巿開放探視，是令人可以盡孝道和慈悲做法，值得肯定。

此外，很多縣市都逐步開放公共空間運動，台中市民雖然可以去國民運動中心，但更多的民眾更常到學校運動，開放校園也該檢討。

盧秀燕表示，為了防疫，長照機構已有一段期間禁止訪客探訪，台中經評估後，轄內長照、安養機構，這周會有限度開放，並配合中央所做的導覽指引執行防疫措施。

社會局表示，住宿型機構開放探視，目前規範是採預約制，都會安排在公共空間探視，如有長輩臥床行動不便等情況，才會安排家屬到單人房，人數控管在3人以下，這是兼顧防疫與民眾需求的必要措施。

盧秀燕表示，這幾天接獲不少市民詢問何時開放校園的電話，目前疫情雖然緩和，但還處在不穩定狀態，尤其是日前又出現敦睦艦隊群聚及境外移入個案，一旦校園開放，會有很多人潮湧入校園，站在父母心、教師心前提下，現階段開放可能會增加校園風險，基於保障校園安全，再請大家忍耐一下，讓孩子安心學習，但市府會滾動式檢討決定何時開放。

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