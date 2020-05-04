綠議員不准編預算建大安媽祖園區　盧秀燕陷兩難：公部門不能募款

▲盧秀燕認為，讓公務人員去募款適合嗎？（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會4日進行第3屆第3次定期大會，民進黨多名議員要求退回市府所提的「大安港媽祖文化園區-媽祖雕像及周邊景觀工程」案，因為議會早已決議不准編列預算施作，連台中市教會發展策略聯盟也發新聞稿要求市府不能動用公務預算，市長盧秀燕表示，公務人員並不適合去募款，這是一項尚未完工的工程，市府將努力完成。

▲張家銨認為，市府興建大安媽祖園區要考慮其它宗教感受。（圖／記者鄧木卿攝）

大安港媽祖主題園區工程連同基座和神像總經費6億多元，基座工程早在2017年11月30日完工，後來引發市議員們不同意見，不該獨厚媽祖，應公平對待其它宗教，因此，現場只有基座，沒有神像。

▲李天生說，議會已決議市府只能募款，不得動用預算。（圖／李天生提供）

市議員張家銨表示，市府命名為「大安港媽祖文化園區」，獨厚媽祖，置其它宗教於何地，要興建就要容納所有宗教，否則就作罷，況且議會早已決議由募款興建，市府不能動用預算。

▲大安媽祖園區目前只有基座，沒有神像。（圖／台中市政府提供）

市議員李天生表示，議會曾經決議不得編列預算辦理，改由民間募款，此外，動用公款為特定對象服務，違反宗教平等及宗教中立，不符憲法比例原則，而且市府只是來函，並非預算案或議案，程序不符，要求退回。

市議員朱元宏建議，大安港媽祖文化園區更名為「大安國際藝文休閒娛樂生態園區」，將媽祖文化、來台宣教士事蹟、平埔族文物及民國百年史事蹟納入，同時另闢具有生態內涵的大安水蓑衣生態特區，兼顧海線藍帶文化觀光的經濟需求。

盧秀燕表示，當初預算編列的主旨就是大安港媽祖文化園區，現在只興建基座，接著就是要把後半段完成，如同她上任後經過盤點，積極完成尚未完工的工程，例如捷運綠線、打通大智路和東豐快速道路。

盧還強調，議會已有決議，希望公務人員發動募款興建，但她誠實的報告，公務人員的角色是否適合去募款？這會讓公務人員很抗拒，民間也會有壓力，試想，如果建設局長、觀旅局長去募款，民間該不該答應？

台中市教會發展策略聯盟代表杜明達牧師、蕭祥修師牧師、林進泰牧師、台灣基督教聯盟牛弘主任發佈新聞稿表示，聯盟4日專程拜會盧秀燕市長溝通陳情，除了要求市府不能動用公務預算或追加預算購置神像之外，更盼望市府能妥善經營、管理目前荒置的建物，充分發揮西海岸特殊的民情文化，同時轉達基督教各界對此案的關切。

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