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基隆疫情及紓困受理進展　林右昌：盡量維持市民正常生活

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▲ 基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌5日於市務會議會後，說明疫情穩定及紓困受理最新進展，強調基隆遵循中央疫情指揮中心防疫指引，沒關閉場館，盡量維持市民正常生活使用來努力。他表示，防疫補償金，總計受理1158件，核定已發出有410件，累計金額有核撥是243件，達340萬2000元；另外，急難紓困部分，受理案件529件，核定發出38件，核發金額是37萬元。

安心即時上工方面，符合資格有289人，已完成媒合上工有203人；至於，本市藝文團體紓困，共有8個藝文團體提出申請文化部「藝文紓困1.0」，已有2個演藝團體核定，分別是圓滿音樂團6萬元、長興呂師父龍獅團18萬4千餘元；另外，陽明海洋文化藝術館也獲文化部紓困補助39.6萬元。

林右昌表示，基隆市疫情從發展之初到目前為止，狀況算相對穩定，這都遵循中央疫情指揮中心指引，盡量維持市民正常生活，對於圖書館、學校戶外運動場等場館，本市都沒關閉，依照保持社交距離、配戴口罩等防疫指引，確保大家健康安全，市民維持正常生活方式。

基隆市疑似通報個案有237例，其中 225例已排除，維持確診7例沒增加，另有5例送驗中；社區通報檢測累計採檢333人，332人陰性，1位送驗中；居家隔離現僅列管3人，皆無不適症狀，持續隔離中；居家檢疫，目前列管153人皆無不適症狀，持續關懷當中，另外，防疫旅館則目前有20人入住。

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