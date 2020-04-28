　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情衝擊稻米供需！家樂福拜會徐榛蔚　尋求有機米產銷合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼家樂福總公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，洽談農產品產銷通路合作、行銷等事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼家樂福總公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，洽談農產品產銷通路合作、行銷等事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應疫情衝擊，家樂福總公司社會責任暨溝通總監兼家樂福基金會執行長蘇小真與採購經理羅佩岑27日上午拜會花蓮縣長徐榛蔚，洽談有關花蓮縣農產品產銷通路合作、行銷等事宜，徐榛蔚對花蓮農產品充滿信心表示，未來產銷通路擴大，全國民眾也能看見花蓮在地農友辛勤耕種的成果。

▲▼家樂福總公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，洽談農產品產銷通路合作、行銷等事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚特別提到，一方水土養一方人，推展地產地銷是現代趨勢，花蓮擁有純淨的自然資源，孕育出全國優質的農特產品，希望藉由這次合作，能將花蓮有機稻作、醬油、馬告、花蓮大西瓜、有機蔬果、文旦柚、花蓮金針、紅茶以及咖啡等導入賣場全面舖貨，拓展多元產銷通路，讓全國民眾能夠就近吃到花蓮優質、健康的農產品，打造出花蓮的獨特品牌。

▲▼家樂福總公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，洽談農產品產銷通路合作、行銷等事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼ 以「花蓮縣特區」方式進行「花蓮週」將花蓮在地產品推介給西部民眾。

徐榛蔚表示，若能以「花蓮縣特區」方式進行「花蓮週」讓花蓮在地產品推介給西部民眾，吸引消費者，搶先商機，目前花蓮縣農會正以在地農產開發當地限定的產品，如麻辣花生鰻魚罐頭、樹豆鰻魚罐頭、剝皮辣椒、鰹魚塊等「花蓮限定」食品，相信這都能引發民眾關注花蓮縣農特產品。

▲▼家樂福總公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，洽談農產品產銷通路合作、行銷等事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

家樂福總監蘇小真提到，因疫情影響，稻米需求量增加造成供不應求的情況，花蓮縣有機農產遠近馳名，期望這次與花蓮有機米與農產品進行產銷合作，復興花蓮有機稻作與有機農產，共同打造花蓮農產金字招牌，同時我們也發現國人對於國內農產的需求增加，若能透過穩定供給，相信這次合作也能讓更多台灣人享受到花蓮的優質農產品。

家樂福採購經理羅佩岑也說，目前國人越漸重視養生，養生與健康食品需求趨增，跟花蓮縣農產合作是不可多得的機會，飲食與生活密不可分，未來也會往「花蓮物產」的行銷方式進行通路拓展，每季配合花蓮物產進行銷售，讓線上與線下產銷活絡，達成雙贏。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
羅志祥真愛愷樂？　專家曝「砲友難扶正」：邊X妳邊嫌妳髒
就是這隻！雲南蝙蝠體內病毒「96.2％相似新冠病毒」　當地人
周揚青爸爸「超硬背景」曝！　網封「黨的人」虧羅志祥：惹到不該
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣中寮鄉3村2路1野溪　年久失修縣長會勘核撥經費改善

疫情衝擊稻米供需！家樂福拜會徐榛蔚　尋求有機米產銷合作

曾受消防局救護送醫　虎女獅子會會長捐贈救護車造福更多民眾

遏止保安林淪為垃圾場！利用遠端監控非法傾倒　台東1個月查獲4起

雲林縣府贈寄養家庭防疫包　2廠商愛心加碼麵條、魚湯

民間齊心抗疫　企業捐贈防疫酒精130箱助防疫

51連假來臨　玉井警實施各項交管、執法與疏導措施備戰

改善馬公厝大排畜牧場減廢設施補助　雲林縣府展延至4月底

交通違規3個月檢舉33875件　違規停車台南人最討厭

河樂廣場修訂土地使用管制規定　黃偉哲期則招商提供多功能服務

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

南投縣中寮鄉3村2路1野溪　年久失修縣長會勘核撥經費改善

疫情衝擊稻米供需！家樂福拜會徐榛蔚　尋求有機米產銷合作

曾受消防局救護送醫　虎女獅子會會長捐贈救護車造福更多民眾

遏止保安林淪為垃圾場！利用遠端監控非法傾倒　台東1個月查獲4起

雲林縣府贈寄養家庭防疫包　2廠商愛心加碼麵條、魚湯

民間齊心抗疫　企業捐贈防疫酒精130箱助防疫

51連假來臨　玉井警實施各項交管、執法與疏導措施備戰

改善馬公厝大排畜牧場減廢設施補助　雲林縣府展延至4月底

交通違規3個月檢舉33875件　違規停車台南人最討厭

河樂廣場修訂土地使用管制規定　黃偉哲期則招商提供多功能服務

P圖惡搞配偶欄…碩士生亂點鴛鴦譜起訴！蔡易餘自嘲：選後老婆不見了

新店家樂福迎來迪卡儂　最快6月開！在地人許願：只差好市多

兵轉士專長自訓　機步333旅新手學開雲豹甲車

台股收10616.06點小漲48.79點　成交金額放大至1819億元

當時落下男兒淚！陳時中首談「抗疫百日」心情： 最擔心政治口水淹沒專業

LIVE／鋼鐵抗疫100天0確診再繼續？　指揮中心14時最新說明

吃得到一整顆核桃！采采食茶新2口味馬卡龍登場　黑芝麻加了卡士達餡超推

太陽花占領政院二審逆轉　江宜樺：正義經常遲來

彰化打卡熱點！　王功外星人秘密基地拆除了

何妤玟離婚4個月　夜晚有「他」相伴...「高亢聲音」睡得更安穩

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

地方熱門新聞

50片450元！攤商話術賣口罩：這防護的

國道北上148K火燒車　賓士15分燒光

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

高雄傳警方內勤「沒得罩」　市警局回應了

紓困對象生活陷困可就近向各區公所申請

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

違規停車台南人最討厭

不補助老人健保　民眾多付5千元

台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

汽車駕照不等於機車駕照　上路前要注意

全國技能競賽分區賽雲嘉南分署全國第一

釣客忘情垂釣受困堤防海巡出艇救命

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

更多熱門

相關新聞

口罩外交對台灣加入WHO有幫助？

口罩外交對台灣加入WHO有幫助？

外交部部長承認，爭取台灣以觀察員身分參與今年5月中旬的世界衛生大會（WHA），此事難度仍高。民進黨政府要做的，不只是短打型、甚至有時自嗨型的增加「國際支持台灣聲量」。看看美國民間投入疫情援助的例子，真正要做的是利用官民協調合作，在國際間持續表現投入國際援助的意願及實力。

雲林縣府贈寄養家庭防疫包　廠商加碼麵條、魚湯

雲林縣府贈寄養家庭防疫包　廠商加碼麵條、魚湯

兩階段結束全台15店　最晚5月底美華泰將消失

兩階段結束全台15店　最晚5月底美華泰將消失

油價震盪拖累股市　台股本周聚焦3重點

油價震盪拖累股市　台股本周聚焦3重點

WHO撂狠話「不聽建議，擴散自行負責」　憂孩童感染其他疾病

WHO撂狠話「不聽建議，擴散自行負責」　憂孩童感染其他疾病

關鍵字：

肺炎疫情稻米供需家樂福徐榛蔚有機米產銷合作

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

忍住不上床就有300萬入袋！

元元撕破臉！控陳甯亞「邪惡的心毀掉2年多友誼」

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面