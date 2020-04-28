疫情衝擊稻米供需！家樂福拜會徐榛蔚　尋求有機米產銷合作

▲▼家樂福總公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，洽談農產品產銷通路合作、行銷等事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應疫情衝擊，家樂福總公司社會責任暨溝通總監兼家樂福基金會執行長蘇小真與採購經理羅佩岑27日上午拜會花蓮縣長徐榛蔚，洽談有關花蓮縣農產品產銷通路合作、行銷等事宜，徐榛蔚對花蓮農產品充滿信心表示，未來產銷通路擴大，全國民眾也能看見花蓮在地農友辛勤耕種的成果。

徐榛蔚特別提到，一方水土養一方人，推展地產地銷是現代趨勢，花蓮擁有純淨的自然資源，孕育出全國優質的農特產品，希望藉由這次合作，能將花蓮有機稻作、醬油、馬告、花蓮大西瓜、有機蔬果、文旦柚、花蓮金針、紅茶以及咖啡等導入賣場全面舖貨，拓展多元產銷通路，讓全國民眾能夠就近吃到花蓮優質、健康的農產品，打造出花蓮的獨特品牌。

▲▼ 以「花蓮縣特區」方式進行「花蓮週」將花蓮在地產品推介給西部民眾。

徐榛蔚表示，若能以「花蓮縣特區」方式進行「花蓮週」讓花蓮在地產品推介給西部民眾，吸引消費者，搶先商機，目前花蓮縣農會正以在地農產開發當地限定的產品，如麻辣花生鰻魚罐頭、樹豆鰻魚罐頭、剝皮辣椒、鰹魚塊等「花蓮限定」食品，相信這都能引發民眾關注花蓮縣農特產品。

家樂福總監蘇小真提到，因疫情影響，稻米需求量增加造成供不應求的情況，花蓮縣有機農產遠近馳名，期望這次與花蓮有機米與農產品進行產銷合作，復興花蓮有機稻作與有機農產，共同打造花蓮農產金字招牌，同時我們也發現國人對於國內農產的需求增加，若能透過穩定供給，相信這次合作也能讓更多台灣人享受到花蓮的優質農產品。

家樂福採購經理羅佩岑也說，目前國人越漸重視養生，養生與健康食品需求趨增，跟花蓮縣農產合作是不可多得的機會，飲食與生活密不可分，未來也會往「花蓮物產」的行銷方式進行通路拓展，每季配合花蓮物產進行銷售，讓線上與線下產銷活絡，達成雙贏。

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