高雄KTV老闆高標抗疫「包廂比外面更安全」　創無員工居家隔離記錄

圖、文／鏡週刊

對於經營八大行業的不安及污名憂慮，成為郭明賢超前布署的動力。早年為了從酒色財氣集合之地變成親子同樂的場所，郭明賢大手一揮，忍痛抽掉店內版權費近千萬的重金屬搖滾樂，讓嗑了藥的客人無處可嗨；有人帶手提式音響進包廂自己接麥克風，他還要員工「手動」讓電腦當機，逼對方自行離場。一般店家都視警察趕跑客人的瘟神，郭明賢卻願意藉此嚇阻遊走在灰色地帶的客人，有時臨檢遲了，他還主動打聽「這個月警察怎麼還沒來？」

▲現在每個要進神采飛揚ktv唱歌的客人，除了必須登記姓名，也要量體溫、噴酒精。（圖／鏡週刊提供，下同）

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SARS期間，郭明賢為了降低消費者恐慌，同時不讓密閉包廂成為病毒群聚中心，在店裡40間包廂加裝奈米光觸媒殺菌燈及獨立空氣對流系統，並定時用漂白水、酒精及抗菌噴劑擦拭地板及桌椅牆面。當年資訊未如今日透明，他還自費翻譯WHO防疫文件、製成6萬本中文說明發送給社區，希望降低社會恐慌。

店裡所有清潔標準沿用至今，每月固定要用掉120公升酒精。郭明賢笑說，這次碰上武漢肺炎疫情，他們被酒廠「斷交」、不供應，立刻改用次氯酸水清潔手部不會接觸的地方。至於口罩，店裡也因固定維持2至3個月存量，供應充足，員工上班都不需要自備，有時還能支援弱勢團體需求。

目前神采飛揚的員工採分批分流上班，兩批員工還從不同路線、出入口上下班，確保萬一有客確診、消毒過後還能照常營業。副理蕭榮俊也說，早在今年1月初武漢傳出疫情，便加強宣導、要員工不要出沒人潮密集的地方，因此至今高雄經歷金巴黎、清明連假及磐石艦等數波警報，還沒有任何一個員工因接觸確診病患而需居家隔離。

「這個時候進到我們包廂，我相信會比其他地方安全，」郭明賢有信心店裡的安全衛生達一定等級，但又說因無法完全過濾所有客人旅遊及病史，還是不強求客人一定要在這時候來唱歌，店裡也取消所有優惠：「（打折）對我個人來說是不道德的啦…社會穩定回升、生意跟著上來，這才是我們想要的，如果招攬來的（客人）在這裡出了什麼事，我覺得我這一輩子都會遺憾啊！」



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