Google雲端硬碟添Face ID保護機制！iPhone、iPad可設定

▲Google雲端硬碟App添增「隱私保護畫面」（Privacy Screen）功能。（圖／截自Google雲端硬碟）

記者王曉敏／綜合報導

Google昨（4）日針對iOS及iPadOS上的Google雲端硬碟App添增「隱私保護畫面」（Privacy Screen）功能，使用戶可透過設備的生物辨識功能Face ID或Touch ID來保護機密檔案。

Google雲端硬碟昨日針對iOS及iPadOS釋出4.2020.18204版本更新，除修正錯誤外，也添增了「隱私保護畫面」新功能。啟動後，用戶開啟App時將會要求Face ID或Touch ID身份驗證，進一步保護用戶存放於雲端的重要文件。

用戶可透過設備內的「設定」選項來開啟。啟用隱私保護畫面時，存取該App將會受到Face ID（或Touch ID）及密碼的限制，用戶可自行選擇在切換App時延遲隱私保護畫面的啟動時間，除了立即開啟外，也可選擇10秒、1分鐘及10分鐘。

▼「隱私保護畫面」功能啟動步驟。（圖／截自Google雲端硬碟）

不過Google也提醒，隱私保護畫面也並非完全安全無敵，其可能無法用來保護來自雲端硬碟的通知、某些Siri功能、透過「檔案」及「照片」App共享或分享的檔案及相片，且其他人仍可能透過Web瀏覽器或其他App存取用戶的資料。