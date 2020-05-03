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男高中生存萬元上網買iPhone　面交後打開包裝盒傻眼！賣家騎車走了

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▲▼謝男與黃姓男高中生網路上對話交易，相約在亞東醫院面交，交易後黃生打開發現竟是Demo模型機， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲謝男與黃姓男高中生相約在亞東醫院面交 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男高中生存了零用錢上網要買一支iPhone XR手機，賣家面交時，還先降500元讓他搭計程車，隨後爽快再降500元，高中生開心地交付1萬，當準備檢查手機時，賣家隨即騎機車離開，打開一看，竟然是一支Demo模型機，讓他當場傻眼，趕緊報警，警方循線逮捕賣家，依詐欺罪送辦。

日前一名新北市16歲黃姓男高中生急需手機，請朋友在臉書社團貼文，土城區27歲謝姓男子看到後輾轉聯繫上黃生，熱心詢問「我這邊有一支iPhone XR新機，要不要買？」，黃生告知零用錢不夠買新機，只有11000元預算，謝男一口答應，更說急需用錢忍痛割愛。

▼交易後黃生打開發現竟是Demo模型機，。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼謝男與黃姓男高中生網路上對話交易，相約在亞東醫院面交，交易後黃生打開發現竟是Demo模型機， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當天兩人凌晨相約在板橋亞東醫院面交，謝男騎機車到場拿出貌似全新包裝的手機，先表示黃生很有誠意，先降價500元讓他搭計程車，兩人準備一手交錢一手交貨時，謝男又說找錢麻煩，爽快再降500元，黃生開心地交付1萬元，拿著包裝盒準備打開時，謝男立刻騎上機車「你先看貨，等我一下」，隨即離開。

黃生拿出手機想要開機測試，竟發現根本無法開機，是一支Demo模型機，當場傻眼，撥打謝男手機也聯繫不上，他難過地跑到轄區派出所報案。警方獲報後，循線鎖定並通知謝男到案說明，他自知難逃到案誆稱，之前也被用同樣手法詐騙，才會出此下策，訊後依詐欺罪送辦。

生火了！連我媽都用到發光

▼謝男與黃姓男高中生網路上對話交易。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼謝男與黃姓男高中生網路上對話交易，相約在亞東醫院面交，交易後黃生打開發現竟是Demo模型機， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼謝男與黃姓男高中生網路上對話交易，相約在亞東醫院面交，交易後黃生打開發現竟是Demo模型機， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼謝男與黃姓男高中生網路上對話交易，相約在亞東醫院面交，交易後黃生打開發現竟是Demo模型機， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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