蘋果上半年財年止跌回穩 庫克：希望這種特別的「季度」不要再有了

▲在Apple公司第二季財報當中，Tim Cook 在電話會議回應媒體：希望這種「特別」的季度不要再有了。（圖／示意照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司在4月30日發出的iOS 13.5 Beta3 版本當中，主要新增了兩個功能，一個是Face ID臉部辨識功能當中的口罩辨識優化，另外一個就是Apple公司與Google公司雙方合作的新冠肺炎藍牙追蹤功能。但是在財報上，蘋果上半年財年業績跟去年同期相比，仍有微幅成長。

新冠疫情重創全球經濟，IDC最新數據指出，全球手機Q1出貨量2.76億支，對比去年同期整整跌了11.7%，第一名出貨還是三星電子，共計出貨5,830萬支手機，但與去年同期下降了18.9%。第二名的華為出貨量為4,900萬支，也比去年同期下降了17.1%。倒是第三名的蘋果公司，出貨量3,670萬支，占比為13.3%，相較去年同期的3,680萬支僅稍微跌了0.4%，算是三家公司當中跌幅最小的。

Apple公司CEO Tim Cook在第二季度財報當中，宣布iPhone收入高達289.6億美元，對比Apple公司去年同期的310.5億美元下降了6.7%，不過整個財年來看，上半年iPhone的銷售額為849.2億美元，比去年同期的830.3億美元成長了2.3％。iPad 方面雖然推出iPad Pro，不過受到疫情影響，這半年來收入只有103.5億美元，下降了10.8%。

記者認為當中值得關注的是穿戴裝置與配件類別，這個類別比較熱銷的是AirPods系列跟Apple Watch系列，加上Homekit，總收入高達62.8億美元，與去年同期的51.3億美元相比，Apple公司在三個月內的收入成長幅度高達22.4%，而且整個上半年，這個穿戴裝置類別收入高達163億，成長了31%，這也代表消費者對於穿戴裝置的需求相較往年明顯提升許多。

在這同時，Apple公司也針對行動裝置釋出iOS 13.5 Beta3 版本，讓Face ID偵測到用戶戴口罩的同時，就會進入手機密碼輸入畫面，相較原本是因為判斷臉部辨識錯誤才進入手機密碼，節省了大概2~3秒的時間。另外就是藍牙追蹤功能，主要是被加註在「健康」功能當中，理論上系統會判斷附近的Android手機、iOS手機用戶的健康情形，進一步提醒自己是否有接觸過新冠肺炎確診病患。

除了Apple公司跟Google公司雙方迅速反應推出的藍牙追蹤功能之外，在美國，Tim Cook在第二季財報當中也宣布該公司推出的COVID-19篩檢應用程式已經被下載200萬次，加上網頁版本，已經有300萬人次使用。附帶說明一下，這個應用內容是Apple開發團隊與美國疾控中心、聯邦緊急事務管理局、白宮新冠病毒工作小組合作開發。

整體來看，Apple公司的收入為583.1億美元，跟去年的580.2億美元有一點成長。Tim Cook接受CNBC訪問時指出，面對這個艱難的環境，2月份的業績出現非常大幅度的下滑，但是3月份有一點回升，4月份業績又更進一步的回升。他還說：「這是一個非常特別的季度，我希望未來再也不會有了。」

＊資料來源：Apple（PDF）、IDC