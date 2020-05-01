刷Apple Card買iPad享24期0利率　庫克：很快就會上路！

▲ Apple Card。（圖／取自Apple官網）

記者李瑞瑾／綜合報導

蘋果首席執行長提姆．庫克（Tim Cook）在2020年第二季度的財報電話會議上表示，蘋果計劃在iPhone以外的其他設備上，推出不計息的Apple Card付款計劃。

外媒報導，庫克在第二季電話會議的Q&A的環節中，回答了購買其它產品也可以使用Apple Card進行延遲付款的可能性。他指出，蘋果已經針對購買iPhone推出了Apple Card無息付款計劃，並透露「我們正在計畫為其他產品推出該服務，您很快就會看到一些東西。」

蘋果在12月針對Apple Card用戶推出「買iPhone 24個月分期0利率」的計畫。該計劃允許Apple Card用戶使用Apple Card購買新的iPhone，分期24個月不計利息，同時還可以獲得3％的每日現金回饋。

該筆帳單會列在Apple Card的「每月分期付款」中，每個月的分期付款都會包含在帳單的最低付款金額；除非未償還餘額超過24個月的付款寬限期，否則該筆分期付款將不計利息。

外媒指出，儘管庫克沒有透露太多消息，但是蘋果公司可以為其他產品（例如iPad和Mac）引入類似的付款計劃選項，因為當人們在家裡工作和學習時，這些設備更加受到歡迎。

在疫情大流行期間，蘋果還推出了Apple Card援助計劃，該計劃使Apple Card用戶可以延後其三月和四月的付款帳單，且無需為該計費周期支付利息。