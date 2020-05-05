上公廁拉衛生紙「觸感濕濕的」超噁！鄉民有感…曝崩潰經驗：後來都自己帶

▲許多人上公廁都會自備衛生紙。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

公共廁所提供的衛生紙你敢不敢用？一名女網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「有覺得公廁衛生紙濕濕的不敢用嗎？」文中表示，她本身是不怕在外面上廁所的女生，但覺得公廁衛生紙摸起來濕濕的，都拉掉好幾圈才敢用，直呼「想到我用的衛生紙可能是上一個人的屎尿，頓時覺得嘔，感覺細菌很多啊……」

這位女網友說，她算是不怕在外面上廁所的女生，如果是坐式馬桶的話，頂多會在坐墊上墊一圈衛生紙，或擦一下馬桶坐墊，「但是，一直以來都有一個疑問，就是，為什麼廁所衛生紙摸起來都感覺濕濕的！」原PO忍不住感到疑惑，不曉得是不是上個人有摸到，衛生紙濕的程度讓她都要拉到好幾圈才敢用。

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▲公廁幾乎都是提供捲筒衛生紙。（示意圖／Pixabay）

她也表示，還有一些捲筒衛生紙，因為很難找開頭，不知道有多少人摸過，或被拉太長、衛生紙已經拖到地板的，讓原PO想想就覺得噁心，「也很擔心會不會被馬桶水噴到阿@@ 想到我用的衛生紙可能是上一個人的屎尿，頓時覺得嘔，感覺細菌很多啊……」

看到貼文後，不少人都有同感，「我都自帶衛生紙」、「找不到開頭的那種最討厭」、「什麼東西濕濕的我都不敢用」、「有摸過濕的+1，後來都自己帶了～」、「我也不能理解廁所門把手永遠濕濕之謎」、「山區的公廁都超濕，每次都崩潰」，還有人分享自己看到的驚悚一幕「有看過打掃阿姨把衛生紙放地上（雖然是邊邊面朝地）。」

但也有沒想這麼多的網友，「不會欸哈哈哈哈！我也不知道有無細菌但是就照用」、「公廁本來細菌就很多」、「我沒碰過衛生紙濕濕的情況」、「原來外面廁所衛生紙這麼髒喔」、「我以為是打掃阿姨打掃時用濕的耶……原來是這樣嗎？」