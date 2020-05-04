放空等紅燈…遠方卡車開來！「好心男猛拉一把」他回神才嚇呆：中邪嗎

▲原PO等紅燈時，差一點被卡車撞。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「有沒有人有過這種經驗啊？X這是不是中邪啊？」一位網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「剛剛差點就自殺了= =」，文中敘述道，他在斑馬線前等著過馬路，前面還是紅燈，離綠燈的時間還很久，眼前有一堆車快速開過去。原PO說，當時自己沒在滑手機或跟人聊天，所以沒有事情讓他分心。

這時他默默看著遠方有一輛卡車開過來，「沒有人走出去害我被誤導，我也很清楚現在是紅燈，回過神來的時候，我被一位本來在我旁邊的先生用力往後拉。」原PO回想道，那時他腦袋一片空白，就一直看著卡車開過來，等到車子快到他前面時，自己就像是故意要給車撞一樣地直接走出去。

請繼續往下閱讀...

這位網友表示，拉住他的先生好像有被他嚇到，對方還以為他是死意堅決、要故意去給車撞死一樣，但原PO說自己其實也被嚇到了，「剛剛從頭到尾我腦袋一片空白，看著卡車開過來然後要走過去給車撞，直到被人往後拉我神智才回復正常。」

▲原PO說自己明明知道是紅燈，還是不由自主往前走。（示意圖／pexels）

最後他忍不住直呼很可怕，因為覺得身體不像自己的，「好可怕喔！剛剛差點莫名其妙就自殺了欸！總感覺剛剛的身體不是憑我的意識在行動的，有沒有人有過這種經驗啊？X這是不是中邪啊= =？」

看到貼文後，不少網友紛紛留言，「魔神仔牽路？可怕」、「是不是太累」、「恍神吧，我曾經看著紅燈想過馬路，一腳踏去就被叭醒了」、「抓交替」、「不由自主的突然恍神，去拜拜安心一下也好」、「差點就要轉生了QQ」、「差點被牽走」、「我懂，我看過有人這樣，只是他是太累。」

也有人表示自己有類似的經驗，「我也有過熬夜趕報告，回過神來卡車車尾鐵條從我眼前甩過去，如果再往前半步大概已經被內輪差壓死了」、「我也有同樣的經歷，一直不知道剛才在想啥」、「我在國中時有聽到救護車鳴笛聲，但還是走了出去……好在被主任攔住」、「大自然也有一些動物會自殺，有些是被寄生蟲控制，宿主無法反應。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995