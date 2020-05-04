台北人到台南讀大學「2習慣改變了」：自動成南部形狀　網狂喊+1

▲台南街景。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名台北網友分享考上南部大學，現在住在台南導致有兩個習慣改變了，因此想問「大家有什麼因為搬到其他縣市而改變的習慣嗎？」

這名網友近日在PTT發文說，「我自己覺得最大的改變應該是出門開始沒有帶雨傘的習慣了」， 以前在台北出門前一定會檢查有沒有帶傘，現在就算出門發現沒帶也不會刻意回去拿，但若在台北的話就會。

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原PO表示，再來是對於他人遵守交通規則的要求沒以前高了，剛開始見朋友紅燈右轉時還會嚴肅指正；不過，後來發現台南一堆人都這樣，「就算不是南部人，來了之後好像也都會自動變成南部的形狀。」

▼原PO說，在台北出門前一定會檢查有沒有帶傘。（圖／資料照）

「不是要說每個南部人都這樣啦 ，但我覺得比例比台北高很多」，原PO指出，現在朋友紅燈右轉，或是沒有兩段式左轉，「我都已經不太管。」原PO想問，「大家有什麼因為搬到其他縣市而改變的習慣嗎？」

而有網友提到一點，「在台北工作一陣子搬回南部，變成距離多近都懶得走路。」原PO回，「哈哈，這個好像是真的，我的租屋處到學校要走路15分鐘，我媽就覺得走路就好，但我堅持要騎車。住宿舍時，連5分鐘的腳程都要騎腳踏車。」

其他網友紛紛附和，「雨傘跟交通規則有感+1，又回來台北後，才意識到台北也太常下雨了吧」、「在台北時真的習慣走路，去南部回來後就變得很常騎車，回不去了」、「北部到南部，去哪都騎車+1」、「『走路』是真的，台北人才在走路的，中南部去超商都要騎車」、「搬到台南後變得不喜歡走路，也不愛帶傘。」

▼許多人直呼在南部習慣騎車。（圖／示意照／記者李毓康攝）